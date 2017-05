La muerte de hoy en 'Amar es para siempre' revoluciona a los protagonistas

Etiquetas

ATENCIÓN SPOILER

Este lunes 8 de mayo, Antena 3 ha emitido un nuevo capítulo de 'Amar es para siempre', la serie más vista de su franja que esta semana alcanzará su episodio 1.100.

La ficción de las sobremesas de Antena 3 ha ofrecido un capítulo de arranque de semana que habrá dejado estupefactos a sus muchos seguidores. Y es que una muerte ha conmocionado a los protagonistas de la serie. Ni más ni menos que la de Alonso Núñez de Losada.

El marqués ha sido hallado en el suelo, rodeado de un charco de sangre, en lo que inequívocamente parece un asesinato. Este hecho trastocará -y mucho- el devenir de los vecinos del barrio pues se abrirán ahora las diligencias para encontrar al culpable de tan fatídico acontecimiento.

Y no será sencillo. Alonso se había granjeado en los últimos tiempos multitud de enemigos y algunos de los personajes de la serie, como los propios espectadores, han podido descubrir en las últimas semanas un lado oscuro y desconocido del que, hasta entonces, parecía el hijo y el novio perfecto.

¿Quién está tras la muerte de Alonso? Esa será una de las principales tramas que se abrirán a partir de esta emisión y es que, a partir del próximo capítulo, un nuevo personaje, el inspector Caldas (Alfonso Lara), marcará el rumbo de ahora en adelante de las vidas de los vecinos de la Plaza de los Frutos.

Miguel Ángel Muñoz, el actor que ha dado vida a Alonso desde principios de la temporada, se ha referido a su paso por la serie de Antena 3: "Ha sido una experiencia absolutamente increíble. Conocía a Eduardo Casanova [director de la serie] desde hace muchos años, trabajé con él en ‘Un paso adelante’ y ya sabía que me iban a tratar como en casa y que se trataba de un equipo muy profesional; pero mis expectativas han sido superadas”.

“En muchos años trabajando -no solo en España sino en otros países también- no me había encontrado un equipo tan profesional como el de ‘Amar es para siempre’. Es increíble lo medido que lo tienen todo: no se falla ningún día. Ha sido un lujazo. Tanto, que he podido compaginar mi participación en esta serie con otros proyectos y aventuras personales", aseguró el actor en su último día de rodaje.

El miércoles, 1.100 episodios

Con este inesperado giro, 'Amar es para siempre' encara la última parte de su quinta temporada. La serie producida por Atresmedia Televisión, en colaboración con Diagonal TV, mantiene una salud envidiable cuando se encuentra a punto de cumplir 1.100 capítulos.

Será este miércoles 10 de mayo cuando la ficción alcance esa cifra de episodios. 'Amar es para siempre' es la serie más vista de su franja. En lo que va de 2017, 'Amar es para siempre' promedia 1.441.000 espectadores por episodio, lo que supone una cuota de pantalla del 12,9%. Dato que aumenta hasta el 14,6% entre el público femenino.

En esta quinta temporada, el elenco de ‘Amar es para siempre’ está conformado por Nancho Novo, Mariona Ribas, Ana Torrent, Javier Pereira, Blanca Pares, Miguel Ángel Muñoz, Thais Blume, Iñaki Miramón, Gonzalo Kindelán, Antonio Molero, María José Goyanes, Óscar Ortuño, Gorka Lasaosa, Mariam Hernández, Katia Klein, Arturo Querejeta y Fernando Guallar.

Además, Itziar Miranda, Manuel Baqueiro, José Antonio Sayagués, Lucia Martín Abello, Anabel Alonso y Sebas Fernández, prosiguen otra temporada más dando vida a sus ya populares personajes. Eduardo Casanova es el director de esta quinta temporada y Nacho Faerna, el coordinador de guion.

¿Qué ha ocurrido en el episodio de este lunes?

A espaldas de todos, Alonso ultima los detalles de su partida. Argimiro se pone del lado de Marta y Nuria también apoya su demanda de nulidad matrimonial.

Ana María se entera a través de Nuria de que Alonso pretende incapacitarla. Incapaz de concebirlo, lo confronta con su hijo, que responderá de una forma dolorosamente inesperada. Con amargura, Maroto le entrega a Henar su finiquito firmado.

Rafael descubre el plan de fuga del marqués. El pasaporte falso que Valderrama le prometió a Alonso no llegará a su destino.

En el episodio de mañana, martes 9 de mayo…

El terrible incidente obliga a cerrar la fábrica: todos los trabajadores y el núcleo de los Novoa se verán afectados por la nueva situación.

La aparición de un nuevo personaje, el inspector Caldas, marcará el rumbo de ahora en adelante de las vidas de los vecinos de la Plaza de los Frutos.

Henar echa en falta los papeles de la Fundación que incluían el itinerario de la Vuelta Ciclista. Félix, que sigue ocultando a su familia y a sus abogados que Alonso le estafó, da explicaciones a Rosalía sobre la noche anterior: estuvo bebiendo de bar en bar y llegó a casa en un estado lamentable.

Valderrama, preocupado por el pasaporte falso, se pone en contacto con Rafael, que asegura que se deshará de él a su regreso.

Marcelino y Manolita aguardan ansiosos el veredicto de Fuen sobre la novela de Pelayo.