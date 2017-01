Una boda, una muerte y un asesino en serie, así será la última temporada de 'Bones'

Etiquetas

Doce episodios para decir adiós a una de las series más queridas de la pequeña pantalla. 'Bones' se despide de la audiencia con la que será su temporada 12 y que se estrena este miércoles 1 de febrero en Fox a las 22,20 horas. El desenlace de la serie contará con 12 capítulos, el lugar de los 22 tradicionales, y ofrecerá, según Jonathan Collier y Michael Peterson, productores y creadores, “el final que se merecen los personajes y seguidores de la serie”.

'Bones' ha sabido conquistar al público en estos 12 años que ha estado en antena. Las aventuras de la cerebral Brennan (Emily Deschanel) y el emocional Booth (David Boreanaz) han enganchado al público que seguro lamenta el final de la serie.

Juntos hemos visto como Brennan y Booth formaban una familia con dos hijos y como el resto de sus compañeros del Jefersonian crecían con ellos: la mejor amiga de Brennan, Ángela Montenegro (Michaela Conlin), toda una experta en analiza la escena del crimen; su marido, el doctor Jack Hodgins (T.J. Thyne); la doctora Camille “Cam” Saroyan (Tamara Taylor) y el amigo de Booth en el FBI, James Aubrey (John Boyd), un intrépido agente con muchas ganas de resolver crímenes y avanzar en su carrera.

Parece que el final de la serie ha sido una decisión de la cadena, más que de sus creadores. “No fue nuestra decisión. Nos dijeron que era nuestro último año. No llamamos a la cadena para pedirles terminar. No estoy seguro de si alguien estuvo terriblemente decepcionado o impactado de que fuese nuestra última temporada”, declaró el creador de la serie, Hart Hanson, en Television Critics Association.

La serie incluirá un final que su propio creador no tenía previsto, pero con el que se ha mostrado encantado: "Tenía otro desenlace en mente pero me encanta cómo lo han hecho y les ofrezco todo mi apoyo".

Preguntado sobre la posibilidad de un futuro revival de Bones, el productor ejecutivo Michael Peterson desveló que "nunca se sentaría en una reunión sin el compromiso de sus dos protagonistas". Y es que el dúo protagónico parece reacio a volver a la ficción de Fox. Boreanaz no lo descarta completamente, pero reconoce: "Todo es posible en la vida, pero me suele gustar seguir hacia delante. En general, no me gustan las reuniones ni mirar hacia atrás. Para mí es difícil responder a esa pregunta". Por su parte, Deschanel admite que "le gustaría que pasara algo de tiempo" antes de volver a dar vida a Brennan.

¿Tendrá un final feliz? La serie nos tiene acostumbrados a finales felices a pesar de que algunas tramas han sido algo agridulces para sus protagonistas. Lo que si tendremos en estos 12 últimos episodios es una muerte, una boda, asesinos en serie épicos y un “episodio secreto”.