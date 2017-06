Se cae una persona al agua en pleno directo de Espejo Público

Etiquetas

Reino Unido ha mantenido el foco informativo en los últimos días. Los atentados del sábado por la noche han provocado multitud de análisis y de conexiones en directo desde Londres.

El programa Espejo Público estaba realizando una conexión con su corresponsal en Londres, Juan Carlos Velez, cuando una persona ha caído al río Támesis desde el puente de Westminster, desde donde se suelen hacer la mayoría de conexiones.

Debido a las fuertes medidas de seguridad que acordonan la zona, tras el doble atentado de este sábado que ha dejado 7 muertos y 48 heridos, la Policía ha lanzado un salvavidas al agua y se ha activado rápidamente un protocolo de actuación.

En un primer momento, el reportero no se da cuenta y empieza a mirar hacia el puente y se percata de que algo está pasando. Como no sabe lo que es no se atreve a contarlo. Sin embargo hay un momento en el que la gravedad de lo ocurrido le obliga a dejar el relato de lo que estaba contando y decide acercarse al puente.

“Vemos algo de movimiento de policía, parece que ha caído alguien al agua. Ahora vamos a ver lo que ocurre”, explica Velez. La cámara se mueve para enfocar al río: “Sí, correcto. Ha caído una persona al agua. Han lanzado un salvavidas…”

“Pero, ¿cómo puede caer una persona al agua?”, se escuchaba de fondo a la presentadora del programa Susanna Griso, que mostraba la misma incredulidad que cualquier espectador.