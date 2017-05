Así planeó Frank Cuesta su asalto al éxito televisivo

Etiquetas

Esta noche, a las 21.30h, Frank Cuesta regresa con una nueva temporada de Wild Frank a DMax, el canal de TDT que hasta hace unos meses se denominada Discovery Max.

Su nuevo reto: explorar la fauna de Hollywood, "el único sitio del mundo donde la realidad es una ficción y donde la ficción se convierte en realidad. Y es que aquí nació el cine", sentencia el propio Frank.

Y Cuesta sabe mucho de esto del show business. Lo ha aprendido en los ocho años que lleva vinculado a la televisión, primero en Cuatro con el docushow Frank de la Jungla y, más tarde, con su actual contrato con Discovery para ser el protagonista de Wild Frank. De hecho, reconoce que para abrirse camino y llamar la atención del público exageró su papel en sus inicios catódicos. "En Frank de la Jungla había una parte muy de espectáculo, con tantas peleas, tacos y agresividad, porque necesitábamos atraer a la gente. Y la única forma de atraer al público en televisión es con sangre, con una teta o pegando voces", reflexiona a lainformacion.com este temperamental aventurero que reconoce que "Wild Frank es mucho más Frank Cuesta, que Frank de la Jungla".

"Antes todo era más bestia, ahora es más bonito y más enfocado a la conservación animal", explica Frank con su particular habilidad para hablar meridianamente claro de cualquier asunto. Aunque rompa con la magia de la televisión. O hasta del cine. Incluso derribando el mito de Tarzán, al que intenta seguir sus pasos en esta nueva tanda de programas rodados en lugares como Hollywood, el desierto del Mojave, el valle de Yosemite, el Big Sur, las Channel Islands o los impresionantes bosques de Secuoyas. Territorios en los que se hallan más de 400 especies de mamíferos, 750 especies de aves y 500 tipos de reptiles.

No obstante, el gran susto de esta temporada de Wild Frank no ha sido con la fauna y flora. "El animal más peligroso que te puedes encontrar en la tierra es el hombre", plantea Frank.

El equipo del formato de DMax vivió uno de los momentos más tensos de la historia del programa cuando aparecieron, en pleno rodaje, unos cazadores a golpe de disparo. "Me tranquilicé cuando vi que disparaban al aire, si querían hacer daño nos habían pegado directamente un tiro", narra un muy seguro Frank Cuesta que parece no tener miedo a casa nada.

Aunque lo que tal vez no sepa es que su éxito televisivo no es fruto ni de la agresividad ni de sus tacos planeados en sus inicios. Frank Cuesta ya venía de casa (o de la selva) con una poderosa cualidad exponencialmente mayor: tiene una incontrolable y apasionada personalidad propia que hace que no se parezca a nada ni a nadie. Frank Cuesta es Frank Cuesta con todas las consecuencias. Y eso traspasa la pantalla. Y, por eso, ha conquistado la complicidad del espectador más inquieto.