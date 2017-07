'Velvet' bebe de Inditex y Benetton para convertirse en un imperio en su vuelta

Etiquetas

Una impactante imagen corporativa. Crear marca. Apostar por la franquicia y empezar a producir mucho más. Así, muchas empresas de la moda de este país han pasado a ser un imperio y eso es precisamente lo que sucederá, pero en la ficción, con 'Velvet'.

Las galerías más famosas de la televisión dejarán de ser un negocio local y se convertirán en un imperio en la nueva vida que tendrá la serie que arrasó en Antena 3 y que ahora retoma Movistar+. El espectador verá la marca Velvet por todas partes. Esta ha sido la primera acción 'copiada' de la vida real.

Los detalles del proceso los desvela Jorge Fernández de Soto, director artístico de decorados. "Queríamos que la empresa pareciera creíble y tuviera la fuerza de un gran imperio". Y para ello "repetiremos la marca constantemente por todos los sitios hasta conseguir que el espectador se sienta en el universo Velvet".

Y así es. El famoso nombre de las galerías aparece en los toldos, en la fachada, en los uniformes, en las puertas, en la papelería, en las cartas... El espectador no es consciente de que en su subconsciente se graba a fuego esa V sin necesidad de que forme parte de ningún primer plano.

En los guiones también se han inspirado en un modelo de negocio de éxito en la vida real para convertir a Ana (Paula Echeverría) en una empresaria visionaria de éxito. Según Teresa Fernández, productora de Bambú, la nueva 'Velvet' sería un poco Inditex, Don Algodón, Blanco, Scorpion...

Al igual que en temporadas anteriores 'Velvet' retrató de forma libre y glamurosa el cambio que vivió España en el ámbito de la moda, concretamente el paso de la Alta Costura al pret-a-porter. Ahora retratará el cambio inmediatamente posterior que se produjo en ese mismo sector: ser una franquicia de moda.

La tienda da un salto en la nueva entrega y salta de Madrid... a Barcelona. "Ana empieza a franquiciar la marca. Busca a terceros para instruirles dentro del espíritu Velvet", explica Teresa. Será en estos primeros capítulos cuando veamos de nuevo aparecer a Paula Echevarría, que no quería "desaparecer sin más de la ficción. Ella buscará dejar la nueva galería de Barcelona en buenas manos".

Otra de las líneas de éxito que la serie bebe de la realidad es fabricar en cadena. En la nueva entrega uno de los sets de rodaje es una fábrica donde se cosen en cadena los modelos diseñados por Ana un poco a lo Inditex "sin perder la señal de identidad de ser una boutique", asegura Teresa. Esa localización no es un decorado sino una fábrica real que está en Manresa".

De ahí saldrán las primeras minifaldas que llegaban a España allá por finales de los años 60, principios de los 70. "El primer desfile de la serie será de bikinis".

'Velvet' ya es una marca en el súper

Velvet no es solo una serie, en la vida real ya son muchos los que se han comprado una joya, un perfume o una crema facial marca Velvet.

Son productos reales que han nacido al cobijo de una marca que se codea en el súper con otras. Movistar ha comprado una marca con la que Antena 3 ya ha hecho mucha caja. Si el primer perfume, que era sólo para señoras, tuvo éxito, el segundo arrasó. No es de extrañar que en el rodaje se escuche la frase: "Esto huele a Velvet". Las joyas corrieron la misma suerte. Muchos supermercados compraron las partidas antes de nacer.

La marca 'Velvet' vuelve a la pequeña pantalla dispuesta a convertirse en todo un imperio. Entre las novedades que verán sus fans: Ya no se llama 'Velvet' sino 'Velvet Colletion'. Ahora los capítulos no durarán 70 minutos sino 50. La galería ya no serán en tono amarillo sino azul. Ya no habrá clases tan definidas...

La ficción es la cuarta serie que, junto con 'La Zona', 'Vergüenza' y 'La Peste', estrenará Movistar+ este año dentro de su estrategia de producción de contenido original que contempla más de 20 proyectos en desarrollo.