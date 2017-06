El target comercial: la otra audiencia que interesa y mucho a los 'jefes de la tele'

Etiquetas

Las cadenas comerciales luchan por el liderazgo de audiencias pero, también, por vender más y mejor publicidad. De ahí que cobre importancia el target comercial. O, lo que es lo mismo, el perfil de personas que ven la televisión y que pueden comprar el producto que se anuncia.

De hecho, hay producciones que no son líderes de audiencia pero que, en cambio, cosechan un buen target comercial, lo que provoca una buena salud para la cadena que emite. Es el caso de programas como 'First Dates' o los 'Gypsi Queens' de Cuatro, logrando cifras superiores al 22 por ciento de cuota de pantalla en franjas de edad entre 25 y 34 años, una jugosa generación para los anunciantes.

La cadena roja de Mediaset, desde su lanzamiento, ha sido atractiva en este sentido, ya que reúne a un público premeditadamente joven que es consumidor activo. Ahí, en target comercial, gana a su rival directo, La Sexta. El canal verde cuenta con una audiencia más adulta, pero donde también brillan en su target comercial formatos como 'Pesadilla en la Cocina' o 'Salvados'. Es más, en esta temporada, el programa de Jordi Évole encabeza el ranking de La Sexta de espacios con mejor target comercial con la edición que dedicó a Mercadona.

La franja estipulada generalista suele estar entre los 25 y 59 años, aunque cada cadena ajusta su target comercial dependiendo de sus intereses estratégicos. En este sentido, 'El Hormiguero' es el rey y se coloca como la emisión con mejor target comercial de la temporada de Antena 3, justo después de los partidos de Champions, con el especial que se dedicó a Isabel Pantoja, que reunió a 4.783.000 espectadores. El formato de Pablo Motos ha construido un marca rotunda con un público fiel que es, además, potencial consumidor.

También el talent 'Tu cara me suena' atrae a un público de clase media que es atractivo para los anunciantes. La acción de publicidad más vista de Antena 3 en el día de emisión de ‘Tu cara me suena’ suele ser una de las promociones que se desarrollan dentro del programa de imitadores. En la temporada de 'Tu cara me suena 5', el "consejo" publicitario más visto del show fue de Pisos.com, que cosechó una audiencia superior a los 5.000.000 de espectadores.

En Telecinco, uno de los formatos clásicos que se ponen de ejemplo de target comercial es 'Mujeres y hombres y viceversa'. Si en mayo logró una media de 12,2 por ciento de target con 777.000 espectadores, esta audiencia se dispara hasta un 17,2 por ciento de target comercial, liderando entre los espectadores de 4 a 54 años.

Al final, el target comercial es un sistema de medición vivo de las personas que están viendo la televisión y pueden consumir el producto que se anuncia. Lo que no quiere decir que los anuncios sean de una gama mayor, pues el target comercial se adapta también al perfil de público de la cadena y sus programas. El target comercial sólo define quién puede consumir, por encima, de qué puede consumir.