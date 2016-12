Todo lo que no has visto de la final de 'La Voz'

Etiquetas

Malú por fin lo ha conseguido. Una mujer es la ganadora de la cuarta edición de 'La Voz'. Irene se ha proclamado vencedora con una magnífica interpretación del tema 'I`ve nothing' de Whitney Houston, al que le dio su toque especial.

La cuarta edición del programa musical ha terminado por todo lo alto. Y mientras en casa los espectadores veían cómo Jesús Vázquez se despedía para dar paso a cada bloque publicitario, el plató seguía 'vivo'. Una hora y media antes de que comenzara la gala, en la cafetería que hay justo frente al estudio de Mediaset, se congregaban familiares y amigos de los cuatro finalistas: Irene, Carlos, Mario y Thais. La imagen que más nos llamó la atención fue la de Irene, que salió con los rulos puestos a las puertas del estudio donde se emitía el programa para fotografiarse con su familia y amigos que estaban allí para apoyarla. Les prometía entonces que no iba a llorar, pero al final, la emoción pudo con ella.

La emoción de los coaches

Durante la gala hemos visto a los coaches emocionarse y reír. Malú, sobre todo, cuando su equipo cantó uno de sus temas más famosos, 'Deshazte de mí'. Por su parte, Melendi fue uno de los más simpáticos durante los cortes publicitarios: todos firmaron autógrafos, pero él estuvo especialmente pendiente de la grada que estaba a su izquierda. Y es que, su novia, Julia Nakamatsu y su cuñada se encontraban entre el público y no paró de lanzar miradas cómplices.

Enhorabuena @IreneCLaVoz !!! Nos has conquistado a todos con tu increíble talento y tu impresionante voz!!! Te lo mereces!!! #LaVozFinalpic.twitter.com/1pe7lRZjYm — Malú (@_MaluOficial_) 22 de diciembre de 2016

En la televisión no es oro todo lo que reluce. El público, a pesar de estar entregado con las actuaciones de los finalistas, los animadores fueron los encargados de jalear a los asistentes para que disfrutaran al máximo de la experiencia. También es cierto que ni Irene ni Carlos necesitaron mucha animación para que el público gritara sus nombres... Mario y Thais también tenían sus seguidores entre el público, aunque fueron pocos. La presencia del animador en el plató sirvió para igualar la situación de los cuatro finalistas y que se sintieran igual de arropados en una noche tan especial. Es de destacar que tanto el equipo de animación como el de control de gradas se mostraron muy amables con todo el mundo y sobre todo, muy atentos. Incluso antes de entrar a la gala ofrecían un botellín de agua y un bocata.

¿A quién se le retocó más el maquillaje?

Alejandro Sanz se llevó las atenciones durante todas las pausas publicitarias, una maquilladora fue la encargada de 'arreglarle' la frente antes de que comenzara un nuevo bloque. Sanz fue el cantante que más firmó autógrafos y el más solicitado por la grada, aunque Melendi y Malú también se acercaron a su público. Manuel Carrasco fue quizás el que estuvo un poco más tímido, dado su carácter un poco más introvertido.

Vivir la gala desde dentro también nos ha dejado escenas de limpieza y mejora del escenario. Dos mujeres y hombre han sido los encargados, mopa en mano, de dejar impoluto el lugar en el que se iba desarrollando la gala. También es de destacar la gran rapidez y buen hacer del equipo de iluminación y decoración, que se han encargado de colocar los decorados para cada actuación. El grupo se movía muy rápido y en silencio para que no se notara nada desde casa mientras los coaches charlaban en directo con Jesús Vázquez.

Uno de los momentos más sorprendentes de la gala fue al principio. Jesús Vázquez abandonaba el plató para irse por uno de los pasillos y ha habido una mujer entre el público que lo ha agarrado del brazo y ha intentado fotografiarse con él. El presentador se quedó impactado y sorprendido y rápidamente el equipo de seguridad apartó a la mujer y la avisaron de que se iría fuera del plató por molestar al presentador. Durante unos pocos metros estuvo enganchada a la mujer y los miembros de seguridad lo tuvieron complicado para frenar el entusiasmo de la fan.

Los 30.000 euros de multa

Antes de que empezara la gala, se nos amenazó con que se utilizábamos el teléfono móvil durante un directo o publicidad, la sanción sería de 30.000 euros. A la entrada de plató es obligatorio firmar unos permisos de confidencialidad y de derechos de imagen. No es que las fotos o vídeos no se puedan colgar en las redes, sino que no se permite ni hacerlos. Han prestado muchísima atención a este aspecto y han controlado hasta el más mínimo movimiento sospechoso de cualquier asistente entre el público.

En relación con los móviles, hubo bastantes asistentes que se mostraron más atentos a lo que pasaba en sus pantallas en WhatsApp que a lo que era de verdad importante: el espectáculo.

Por otra parte, la magia de la televisión hace que veamos un plató más grande de lo que en realidad es. Eso es lo que nos ha pasado con el de 'La Voz'. En alguna ocasión, la grúa móvil de cámara, por motivos de realización del programa, estaba a un nivel tan bajo que los asistentes en el foso, junto al escenario, tuvieron que agachar la cabeza o apartarse para evitar rozarse con ella. También se vieron momentos en los que la cámara de pie se introduce dentro del escenario y prácticamente tienen que salir a empujones con el público para poder sacar los primeros planos.

Los más aplaudidos

Laura Pausini hizo las delicias de los asistentes a la gala, que coreaban que volviera a ser una de las coaches del programa. Fue muy aplaudida, al igual que ocurrió con Pablo López, que con su piano hizo que se viniera abajo el escenario. Y... ¿qué decir de Raphael? Un gran cantante que demostró muy bonitos gestos, saludó al público con una sonrisa.

Os recomendamos que viváis esta experiencia única, ya sea en la próxima edición de 'La Voz' o en 'La Voz Kids'. Disfrutaréis y no os defraudará.