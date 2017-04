Trump ve ahora "muy posible" renegociar el NAFTA y no romper el acuerdo

Etiquetas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha accedido a "renegociar" el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y ve ahora "muy posible" mejorar el actual acuerdo, cuya continuidad se ha puesto en duda en las últimas horas.

La Casa Blanca aclaró el miércoles que Trump había accedido a no retirar "por el momento" a Estados Unidos del NAFTA tras sendas conversaciones telefónicas con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

"He recibido llamadas del presidente de México y del primer ministro de Canadá en las que pedían renegociar el NAFTA en lugar de romperlo", ha escrito Trump en Twitter. El mandatario estadounidense ha aceptado, bajo la premisa de que, "si no se llega a un acuerdo justo para todos", no habrá acuerdo.

No obstante, Trump ve "muy posible" poder llegar a un consenso con los países vecinos, a los que ha amenazado en reiteradas ocasiones en estos últimos meses. Las principales criticas del magnate han ido dirigidas contra México, al que recrimina un déficit comercial superior a los 60.000 millones de dólares.