De Sócrates a Sinek: Los 15 minutos educativos más provechosos de mi vida

A quien se vea obligado a lidiar diariamente con niños, adolescentes o jóvenes, -y no solo a ellos- les gustará mucho escuchar estos 15 minutos del escritor británico Simón Sinek. Les conviene. Sobre todo, les conviene obrar en consecuencia. El vídeo circula con bastante éxito por la red. Lo han visto millones de personas. Me enoja que le presenten como un fustigador de esa generación de jóvenes que llaman ‘millenials’, porque no es verdad.

Cualquiera que se atreva a escuchar su comentario completo confirma todo lo contrario. Sinek muestra un profundo respeto a los jóvenes y no incurre en el famoso comentario que unos atribuyen a Sócrates y otros a Platón, principal divulgador del primero, siglos antes de que naciera Cristo:

“¿Qué les pasa a nuestros jóvenes? No respetan a sus mayores, desobedecen a sus padres. Ignoran las leyes. Hacen disturbios en las calles inflamadas con pensamientos salvajes. Su moralidad decae. ¿Qué será de ellos?”

Lo que sí hace Simon Sinek es describir con clarividencia pasmosa una realidad acreditada tanto por la mera observación cuanto los estudios estadísticos. Existe una insatisfacción notable, esto es, que se nota, entre los llamados ‘millenials’, esa generación nacida en las dos últimas décadas del siglo pasado. Suben las depresiones, la insatisfacción laboral, las rupturas sentimentales… Sorprende el número de suicidios cometidos por personas que, aparentemente, lo tienen todo para ser feliz. Desde luego, en su mayoría han disfrutado de una mayor satisfacción material que sus padres, y la vida les ha deparado menos obstáculos.

Aunque quizá resulte precipitado establecer un juicio tajante, muchos adultos tienen la impresión de que los millenials son, en términos generales, más infelices que sus progenitores. Y estos no dejan de preguntarse: “¿Por qué?”.

No olvidemos que los ‘babyboomers’, los nacidos a mediados de siglo pasado y padres de los ‘milenials,’ crecieron con la ilusión de entregar a sus hijos un mundo mejor que el que ellos conocieron. De ahí que la frustración que sienten sea mayor. “¿En qué estamos fallando?”, se preguntan. Una mirada a este vídeo puede ayudar a encontrar la respuesta.

Creo que Simon Sinek se acerca bastante a la respuesta de esa pregunta en solo 15 minutos. Repito: 15 minutos. Sé que en internet eso suena a eternidad, pero basta pensar en la cantidad de psicólogos, profesores particulares, charlas interminables y enfados recurrentes que uno puede ahorrarse, o al menos reducir en número, para deducir que merece la pena prestar atención a cuatro puntos clave para entender a los jóvenes de hoy: la crianza, la tecnología, la impaciencia y el ambiente.

Para terminar de convencerles, y hablando en términos de inversión y retorno, les confieso que, como padre de cuatro, creo que ha sido el cuarto de hora dedicado a la educación que más rentable me ha salido en la vida.

