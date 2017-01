El presidente de Òmnium ve inoportunos los farolillos de la Cabalgata de Vic

Etiquetas

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviado una carta a los presidentes territoriales de la entidad en la que ha expresado que ve inoportuno el llamamiento que ha hecho la ANC de Vic (Barcelona) y Òmnium de Osona a acudir a la cabalgata de Reyes de Vic con farolillos con la 'estelada', por lo que les ha pedido que sean más cuidadosos con las iniciativas que impulsan al margen de la dirección de la entidad.

Según han informado fuentes de Òmnium a Europa Press, Cuixart ha afirmado que la propuesta de exhibir 'estelades' en la Cabalgata de Vic --que TV3 emitirá en directo este jueves-- no está en la línea del plan de trabajo de la entidad soberanista, y ha pedido a las territoriales que no colaboren en acciones que no son propias de la organización.

Ha lamentado que el apoyo que Òmnium Osona ha ofrecido a la iniciativa de la ANC de Vic se haya interpretado como una acción a nivel catalán de toda la entidad, y ha recordado que las actividades que realizan están bajo el punto de mira y pueden sacarse fuera de contexto.