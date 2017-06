Alexis Marí (Cs): "Qué prisa tienen algunos por dar papeleta a los compañeros que no piensan igual"

Etiquetas

El diputado y exportavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas, Alexis Marí, a quien este lunes la portavoz de la Ejecutiva del partido, Inés Arrimadas, le pidió que deje su acta si no se siente representado por el partido, ha asegurado: "Qué prisa tienen algunos por dar papeleta a los compañeros que no piensan igual. Pero oye, será la nueva política y yo no me he enterado".