Cs califica como "bochornosa" la "absurda" campaña en Twitter "fomentada" por el alcalde de Cádiz

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha calificado como "bochornosa" la "absurda" campaña en Twitter "fomentada" por el alcalde, José María González bajo el hashtag TramaGaditana.

Ciudadanos ha solicitado al alcalde en una nota "que trabaje de una vez por todas por la ciudad y deje de colgar cartelitos en Twitter". Asimismo, ha indicado que "es increíble cómo el equipo de gobierno, liderado por el alcalde, puede superarse una vez tras otra metiendo la pata, demostrando que están más preocupados de crear cortinas de humo y desviar la atención que de mejorar la vida de los gaditanos".

El portavoz de Ciudadanos también ha ironizado con la posibilidad de que el alcalde comparta imágenes de los "despropósitos" que han ido sucediéndose en los dos años de legislatura.

Así, como ejemplos, Pérez Dorao ha destacado que "es incapaz de cerrar el presupuesto municipal, intentar municipalizar a toda costa aunque no sea lo mejor para la ciudad, la falta de gerente en la fundación de la mujer, la ausencia de diálogo con las asociaciones de vecinos, la pérdida de los fondos Edusi en primera convocatoria, la pérdida de la ayuda Urban Innovative Actions, no ser capaz de contestar las preguntas de control, no ser capaz de cumplir los acuerdos plenarios o subir y bajar banderas como principal entretenimiento".

En este sentido, ha indicado "son cientos de cartelitos los que podrían demostrar que esta ciudad está parada por la falta de gestión del equipo de gobierno, pero mientras la ciudad sigue total y absolutamente parada, el alcalde está preocupado de crear míseras campañas en Twitter contra la oposición". "Estas son las personas que gobiernan actualmente en Cádiz", ha finalizado.