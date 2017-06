Trump vuelve a atacar en Twitter al alcalde de Londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó este lunes en Twitter sus ataques contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, al considerar que sus explicaciones por haber llamado a la calma después de los ataques del sábado fueron una "excusa patética".

"Excusa patética del alcalde de Londres Sadiq Khan quien tuvo que pensar rápido después de su declaración sobre 'no hay razones para la alarma'", escribió Trump, que en la víspera ya había criticado al dirigente londinense por sus llamados a mantener la calma.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!