Setién: "La eliminatoria se va a decidir en el Calderón"

El entrenador de la UD Las Palmas Quique Setién ha pronosticado que la eliminatoria contra el Atlético de Madrid se va a "decidir" en el Vicente Calderón, dónde se celebrará la vuelta de la eliminatoria de octavos de Copa del Rey, e indicó que cualquier cosa distinta a una eliminatoria "abierta" sería una sorpresa.

"Espero una eliminatoria abierta, cualquier cosa distinta sería una sorpresa para mí, a sabiendas del potencial que atesora el Atlético de Madrid. Creo que la eliminatoria se va a decidir en el Vicente Calderón. Queremos sacar un buen para la vuelta pero sin olvidar el partido frente al Sporting que para nosotros es importantísimo", apuntó.

Setién elogió la "riqueza" táctica de los rojiblancos. "No sabemos qué tipo de partido va a plantear nuestro rival, para nosotros es una incógnita ya que poseen muchas variables", indicó.

El técnico canario señaló que tienen "algunas" bajas y añadió que le "gusta" que en la Copa participen aquellos jugadores que no tienen demasiados minutos en LaLiga Santander. "También el estado de forma después de las vacaciones va a influir en la convocatoria", comentó.

"A los jugadores que no están participando mucho les he comunicado que se busquen una salida para poder jugar pero yo no voy a echar a nadie", añadió.

Finalmente, sobre su renovación en el club el entrenador cántabro aclaró que tiene una oferta "sobre la mesa". "Valoro mucho el esfuerzo del club pero quedan cosas que debatir", concluyó.