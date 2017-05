Setién: "La temporada no está siendo agradable"

Etiquetas

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha señalado que la temporada de su equipo "no está siendo agradable" y considera que "no está ofreciendo lo que puede dar", tras caer en El Molinón frente al Sporting de Gijón con un gol de Carlos Carmona, en el duelo de la trigésima sexta jornada de LaLiga Santander.

"Evidentemente la temporada no está siendo agradable ya que este equipo no está ofreciendo lo que puede dar. Hemos mejorado con respecto a Leganés, pero está claro que no tenemos ese punto de lucidez y que nos merma cuando encajamos un gol", afirmó Setién en rueda de prensa.

Además, reconoció que su conjunto fue "incapaz de sacar algo positivo" en un partido donde tenían puesta "mucha ilusión". "Ellos se estaban jugando mucho y lo lógico hubiese sido un empate", consideró. "Ellos nos han dado problemas, teníamos muchos jugadores tocados y nos ha faltado un poco de impulso para dar algo más", explicó, a la vez que apuntó los problemas con Dani Castellano y Mateo, "que se unen a los demás futbolistas con molestias".

"Nosotros tenemos los jugadores que tenemos y nuestro potencial está en controlar el balón, creo que hemos tenido algunas ocasiones pero cuando no tenemos el balón, se nos nota mucho. Nos falta ese punto de agresividad que nuestros jugadores no tienen, pero estoy contento con lo que tengo", sentenció.