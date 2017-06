ÁBALOS ASEGURA QUE “TODAVÍA” NO HAN CAMBIADO LA POSICIÓN SOBRE EL CETA

Etiquetas

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó este jueves que “todavía” no han modificado la postura sobre el acuerdo económico y de libre comercio de la UE con Canadá (CETA).“Estamos en estudio, todavía no hemos cambiado. El lunes lo decimos”, declaró Ábalos en los pasillos del Congreso al término del Pleno cuando se le preguntó por la variación de la postura del PSOE ante este tratado. El viraje del PSOE, que hasta ahora respaldaba el CETA, está provocando disparidad de opiniones en la bancada socialista entre los que consideran que deben mantenerse a favor del tratado internacional y los que abogan por no apoyarlo.La Ejecutiva del PSOE tiene previsto estudiar el próximo lunes la postura oficial del partido ante el CETA. La portavoz parlamentaria, Margarita Robles, avanzó que probablamete el partido vire hasta la abstención.