Junta destaca que el Rayo Verde alcanza un 82% de ocupación como ejemplo de colaboración entre el PTA y la UMA

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y presidente del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ha asegurado este martes que el Rayo Verde ha alcanzado ya el 82 por ciento de su ocupación y lo ha puesto como "ejemplo de colaboración entre el PTA y la Universidad de Málaga" como espacio para la creación de sinergias entre las empresas y la universidad.

Ruiz Espejo ha inaugurado este martes en el edificio del Rayo Verde la jornada 'Global Entrepreneurship: Can you be a global entrepreneur?', organizada por el PTA en el marco del Málaga Innovation Festival (MIF) y en la que han participado directivos de distintas empresas con sede en el parque.

Durante su intervención, ha subrayado la importancia del PTA, por un lado, como polo de atracción para grandes multinacionales y, por otro, para dar salida a los emprendedores locales en sus proyectos empresariales "muchos de los cuales alcanzan éxito y proyección internacional".

Es el caso de empresas como Altra Corporación, Aertec Solutions e Ingenia, ha indicado Ruiz Espejo, que ha compartido mesa redonda con el director general de Altra Corporacion, Antonio Mediato; el director de Marketing y Comunicación de Aertec Solutions, Fernando Martín; y el director Comercial de Ingenia, Carlos Bentabol. La mesa ha sido inaugurada por la directora general de TDK EPCOS, Auxiliadora Fernández.

Todos los participantes en la mesa redonda inicial, todas ellas ubicadas en el PTA desde hace años, han coincidido en el "valor diferencial" que aporta la ubicación de sus empresas en el Parque Tecnológico de Andalucía y el "acierto" que supone la intensificación de los lazos que se ha impulsado en los últimos años entre el PTA y la UMA.

La jornada ha contado asimismo con la participación del director general de Advanced Engineering & Innovation, Didier Frangeard; del socio directo de Movework, Borja Duque Rubio; Héctor Montes, del socio director de TUPL, Héctor Montes, y del director Exotic Fruit Box, Antonio Toré.