García Pitarch: "Me he sentido como un paraguas"

El ex director deportivo del Valencia CF, Jesús García Pitarch, ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la que ha explicado que se sentía como "un paraguas" en el club valencianista, al que no podía "seguir defendiendo" al no creer en las personas que dirigen actualmente el club y reconoce que fue un error no haberse "ido antes".

"En algún momento me he sentido como un paraguas, especialmente cuando me senté en una rueda de prensa acompañado del señor Anil Murthy (actual director de comunicación del club) donde hizo un comunicado como el que hizo, y luego dijo que las preguntas al director deportivo y se escondió detrás de mí para no decir nada", afirmó contundente ante los medios de comunicación sobre su papel dentro del conjunto 'che'.

"La realidad es que once meses después se ha roto el paraguas y no hay ningún cambio ni en la estructura ni en las personas del club", continuó García Pitarch en su comparecencia.

Sobre su reciente e inesperada dimisión, García Pitarch reconoció que si no abandonó la entidad valenciana antes fue porque pensaba que podía cambiar las cosas. "No puedo seguir defendiendo aquello en lo que no creo. Y tengo que deciros y reconocer que he cometido errores pero el más importante seguramente será no haberme ido antes", declaró.

"Ojalá esta situación sirva para que haya una reflexión profunda y sincera sobre cuál es el verdadero papel que tiene que tener un director deportivo", apuntó Pitarch y reveló también que se enteró de la venta de Paco Alcácer al FC Barcelona "leyéndolo en un periódico".

Por último, reconoció no sentirse "traicionado por ninguna persona de dentro del club", aunque sí "víctima" al no esperar nunca nada de ellas. "Hay personas dentro del club que se han autoproclamado embudo, que siguen estando en el club con mucha influencia y son las que han asesorado para que los resultados sean los que son", concluyó.

EL VALENCIA LAMENTA LAS ACUSACIONES

No ha tardado el Valencia CF en responder a las acusaciones del ex director deportivo y ha emitido este mismo martes un comunicado en el que "rechaza profundamente las desafortunadas opiniones de Jesús García Pitarch tanto en relación con su etapa como director deportivo como en sus falsas acusaciones personales contra empleados del club".

El Valencia también recordó que García Pitarch fue durante su periodo dentro del club "el máximo responsable en todas las decisiones deportivas de la entidad" en las cuales "jamás manifestó la menor disconformidad".