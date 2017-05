C. VALENCIANA. RIBÓ: "EL ESTADO TIENE QUE HACERSE CARGO DE LAS DEUDAS DE LA MARINA"

Etiquetas

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, afirmó este martes en el marco del ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que el puerto deportivo de Valencia 'La Marina' "no puede absorber las deudas adquiridas porque no tiene capacidad económica ni operativa”.Ribó realizó estas declaraciones horas antes de la reunión “informal” que mantendrán esta tarde en el Ayuntamiento las tres administraciones: el Estado, la Generalitat Valenciana y el propio Ayuntamiento. El encuentro servirá para preparar la esperada reunión del consejo rector del Consorcio Valencia 2007, aún sin fecha, que gestiona el puerto deportivo de Valencia 'Marina Real Juan Carlos I', antes conocido como 'Port America's Cup'.A su salida del citado acto informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, Ribó lamentó que la deuda “está creciendo y nadie la asume”. Actualmente, asciende a 427 millones de euros con el ICO, el Tesoro y el banco Santander. “El Ayuntamiento no puede ni quiere asumirla”.Ribó opina que tendría que condonarse, “igual que pasó en los Juegos Olímpicos, en Sevilla y en Zaragoza, como en todos los grandes eventos en España”.Sobre la posibilidad de compensar la deuda con patrimonio, como afirmó un portavoz del PP, el alcalde de Valencia aseguró que se trata de un “tema técnico” y que en el Consistorio esperarán a saber si se trata de una intención real.