Putin se ofrece a dar asilo a Comey si es perseguido por sus revelaciones sobre Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha indicado este jueves que su país está dispuesto a dar asilo al exdirector del FBI James Comey si es víctima de persecuciones en Estados Unidos por revelar datos de las conversaciones que mantuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Si por ese motivo sufre persecuciones estamos dispuestos a otorgarle asilo político en Rusia, debe saberlo", ha declarado Putin durante su tradicional sesión de preguntas y respuestas con la ciudadanía.

Asimismo, ha subrayado que Comey al ser interrogado por la comisión del Senado no dio ninguna prueba de la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos del pasado mes de noviembre. "Lo primero que he notado es que el señor exdirector del FBI dijo que cree que hubo injerencia rusa en el proceso electoral pero no dio prueba alguna", ha afirmado.

Durante su comparecencia el pasado 8 de junio, Comey reiteró que Trump le pidió en una reunión en la Casa Blanca que dejara pasar la investigación abierta contra el entonces asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn por sus contactos con Rusia. Asimismo, desveló que entregó a un amigo el memorando que escribió de su encuentro con Trump para que lo filtrara a la prensa.

Como consecuencia de ello, el abogado de Trump, Mark Kasowitz, sugirió que Comey debería ser investigado para determinar si debe ser juzgado por la filtración.