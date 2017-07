El amor de Gigi Hadid y Zayn Malik es tan fuerte que hasta se visten igual

Etiquetas

Hombres que se maquillan, mujeres que se visten con ropa de hombre y moda de mujer que puede llevar los chicos. El mundo de la moda ha caído rendido, definitivamente, ante la tendencia genderless. Y Gigi Hadid y Zayn Malik, la pareja más fashion del momento, no podían ser menos.

La modelo y el cantante son los protagonistas de la portada de Vogue del próximo agosto y ha sido Hadid quien ha compartido esta noticia en su cuenta de Instagram. ¡Y la pareja no puede haber elegido mejores looks para posar!

En la entrevista, ambos confiesan que se intercambian la ropa: "Me gusta esa camisa", dice Malik sobre una de las prendas que Gigi guarda en su armario. "Y si me está apretada ¿qué? Me da igual que esté hecha para una chica", cuenta el cantante.

Y Gigi no puede estar más de acuerdo con el discurso de su chico: "Totalmente. No se trata del género. Se trata de formas. Y lo que te hace sentir bien. Y de todos modos, es divertido experimentar...", apostilla.

A lo largo del reportaje del interior, la pareja posa con diferentes looks, como un traje de pana, que llevan los dos iguales, y otros más coloridos, una forma de mostrar al mundo que la diferencias entre hombres y mujeres cada vez se van difuminando más. ¡Bravo chicos!