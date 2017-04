Cs ve "razonable" la propuesta del Comisionado para el callejero pero cree que se debería haber "hilado más fino"

Etiquetas

La edil de Cs en materia de Cultura y Deportes, Sofía Miranda, ha asegurado este viernes que a la formación naranja le parece "razonable" la propuesta del cambio de 52 calles por parte del Comisionado de Memoria Histórica, pero que se debería haber "hilado más fino".

Así lo ha indicado Miranda en el Pleno extraordinario sobre la Memoria Histórica, donde ha calificado la celebración del mismo de "atropellado" y "rápido". "Esta es su forma de gestionar un asunto que es importante, y por ello tendríamos que haber tenido más de 18 horas para evaluar las propuestas, porque este Pleno se convocó con 18 horas", se ha dirigido a la bancada de Ahora Madrid.

En este sentido, Miranda ha afeado al tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, que el Pleno se celebra "deprisa" para que "nadie se entere". Además, la edil de Cs ha criticado que Valiente no les hiciera llegar la memoria justificativa, el plano detallado del callejero y el informe del órgano directivo.

Miranda ha asegurado que "en general", la propuesta es "razonable", pero que ha habido casos con "dificultades". "Se retira del callejero a personas que se sublevaron contra la República, pero se añaden otras que se sublevaron también y se adhieren al ejército de Franco", ha afeado.

En la misma línea, ha aseverado que de las "23 alegaciones" que realizó Cs a la propuesta, siete de las mismas "no han obtenido respuesta", y que "las otras 16 se han rechazado". "Nuestras alegaciones no hacían juicios de valor sobre las personas, y tengo la impresión de que no se lo han leído", ha recriminado.

"CRITERIO OLVIDADO"

Tras afirmar que "siempre" han respetado al Comisionado, Sofía Miranda ha criticado que tanto en el anterior informe como en el actual, "hay casos en los que el Comisionado parece haberse regido de forma coloquial". "El criterio ha sido olvidado", ha incidido.

En este punto, legionarios que han acudido a Cibeles con motivo del Pleno extraordinario han irrumpido en aplausos. La alcaldesa, Manuela Carmena, ha pedido "encarecidamente" que no intervengan en el debate.

La edil de Cs ha explicado que en Arganzuela proponían cambiar 'Batalla de Belchite' por 'Belchite', algo que "no se ha aceptado". Además, han asegurado que la propuesta de 'Juana Doña' ya aparece "dos veces" en espacios de la ciudad.

Por todo ello, Miranda ha recriminado a la bancada de Ahora Madrid "prefiere la división" mientras que Cs apuesta por "escuchar".