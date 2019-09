Diez cosas que debes saber sobre los anuncios de contactos

El debate sobre los anuncios de prostitución revive: el Consejo de Estado cree adecuado eliminar este tipo de publicidad porque la autorregulación no ha funcionado. En 2007 el Parlamento aprobó un informe sobre la situación de la prostitución en el que se recomendaba al Ejecutivo que se eliminara la publicidad de esta actividad para frenar a las mafias y este miércoles el debate vuelve al Congreso. Éstas son las diez claves para entender la situación de los anuncios de contactos en España.

1. Hasta 40 millones de euros al año. Desde 2007 el Gobierno instó a los periódicos a retirar este tipo de anuncios. Una comisión parlamentaria estimó que los diarios españoles ingresaban unos 40 millones de euros cada año gracias a la publicidad de prostitución.

Según los datos de esta misma comisión recogidos en Público, El País publicaba entonces 702 anuncios de contactos cada día e ingresaba 5 millones de euros al año gracias a ello. Le seguía de cerca El Mundo, con 672 contactos y por detrás ABC, 225 anuncios al día. Entre El Mundo y ABC ingresaban unos 10 millones de euros gracias a los contactos. La Razón publicaba 91 anuncios de prostitución al día, aunque dejó de hacerlo tras llegar a un acuerdo con L’Osservatore Romano.

2. Los editores no quieren quitarla. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) no está de acuerdo con la prohibición de estos anuncios. Argumentan que hacen publicidad de una actividad que no es ilegal. Desde El Mundo, uno de los diarios que ha defendido esto con más fuerza. Aseguran que si tras ellos se esconden delitos de explotación sexual no es un problema de la prensa, sino del Ministerio de Interior, que tiene que perseguir esos delitos.

AEDE mantiene que si el Gobierno toma medidas para prohibir la prostitución los medios nunca darían espacio a estos anuncios.

3. Los motivos del Gobierno. La eliminación de los anuncios de prostitución fue una iniciativa del Ministerio de Igualdad. La ex ministra de Igualdad Bibiana Aído explicaba que esta publicidad contribuye al éxito de un negocio que se basa en la explotación de las mujeres y que toda la sociedad y las instituciones deben denunciar estas prácticas.

Esta regulación forma parte de las medidas del Gobierno para terminar con la explotación sexual. Según dijo Aído "no se trata sólo de una publicidad que atente contra la dignidad de las mujeres, sino que esta publicidad contribuye al éxito de un negocio que se basa en la explotación de las mujeres y eso, sin duda, es algo contra lo que tiene que ir toda la sociedad, las instituciones en su conjunto y, desde luego, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo al respecto".

4. En medio, las ayudas. La desaparición de los anuncios de prostitución puede ser la moneda de cambio entre Gobierno y editores al negociar las ayudas a la prensa. En los últimos años el Ejecutivo ha negociado con AEDE la posibilidad de ofrecer ayudas públicas al sector para aliviar su complicada situación económica. Los anuncios de prostitución han estado presentes en estas conversaciones y nunca se ha llegado a un acuerdo.

5. ¿Qué dice la ley? La prostitución no es una actividad ilegal en España. Sí lo son el proxenetismo, la prostitución de menores de edad o personas incapacitadas y la trata de personas para su explotación sexual, que se contemplan en el Código Penal. Por lo demás, la prostitución no tiene regulación, así que suele considerarse una práctica legal mientras no exista explotación ni lucro de terceros. El Consejo de Estado dice que por este motivo los anuncios de prostitución son lícitos mientras que no haya algún delito detrás.

La autorregulación es un instrumento insuficiente para el Consejo de Estado y propone tomar otras medidas. Pero también reconoce que en la Ley General de Publicidad no hay ninguna prohibición expresa de la publicidad de prostitución, ni tampoco una habilitación legal para establecerla.

El Consejo entiende que según la Ley General de Publicidad, los anuncios de prostitución son ilícitos siempre que no exista en ellos un ataque a la dignidad y a los derechos fundamentales de la persona. Un gran número de anuncios sí podrían ser retirados por esta razón, pero no todos. Por estas razones, El Consejo de Estado explica que para prohibir la publicidad de prostitución sería necesario aprobar una norma con rango de ley.

6. Ya hubo problemas. El principal argumento para eliminar estos anuncios es que detrás de ellos puede haber redes de trata de personas y de explotación sexual. El verano pasado se destapó una red que utilizaba los anuncios de contactos para explotar a más de 350 mujeres. Con esta actividad el grupo criminal obtenía más de 700.000 euros mensuales.

7. Más limitada en Europa. En Francia los anuncios de prostitución están prohibidos y penados desde 2003, como recoge Público. La Justicia de Francia castiga este tipo de publicidad con penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta un millón de euros. Están permitidos los anuncios de contacto entre particulares, pero están controlados para evitar que las mafias usen los periódicos como altavoz.

En otros países los anuncios de prostitución son cosa de medios sensacionalistas. La prensa de calidad en Alemania o en Reino Unido no los publica. En Reino Unido, además, está duramente regulado. Los anuncios de contactos no son ilegales, pero si la policía detectara que hay vinculación entre un anuncio de prostitución y una red de explotación, se hará responsable criminal al medio.

8. La publicidad del tabaco también se prohibió. Desde diciembre de 2005 se prohibió la publicidad de los productos del tabaco salvo en publicaciones profesionales del sector, presentaciones profesionales y promociones en el interior de los estancos. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 600.000 euros.

En su momento se calcularon pérdidas de hasta 78 millones de euros de inversión publicitaria en medios impresos y 11 millones en la radio, como recogía El Mundo hace 6 años.

Esta ley también prohíbe anunciar en televisión bebidas alcohólicas con más de 20 grados.

9. A internet y a la televisión. Este tipo de publicidad se está haciendo hueco en otros soportes. Varios portales de anuncios por palabras en internet han tenido problemas legales en EEUU por permitir publicidad relacionada con prostitución de menores o con redes criminales, como cuenta Público. El periódico La Razón también contó que este tipo de publicidad se inserta en algunas cadenas de TDT.

10. Hay quien vive sin ellos. Diarios como Público, 20 Minutos, ADN, La Razón, La Voz de Asturias, El Diario de Navarra o Avui rechazan los anuncios de prostitución y sobreviven sin estos ingresos publicitarios.