'Abuelos 3.0': la pasión por programar apps no es solo cosa de los millennials

Cada vez más ciudadanos españoles mayores de 65 años cursan programación informática gratuita (o de pago) on-line en nuestro país y a través de plataformas digitales de todo el mundo. Aunque parezca mentira, gigantes tecnológicos como la academia interactiva y virtual Codecademy, instituciones universitarias españolas que imparten mooc (cursos masivos y abiertos) y espacios como Adecco Training y EspacioCaixa, por citar solo algunos, ya cuentan con cientos de ciudadanos de la tercera edad inscritos en sus programas de formación, de manera estable, que se han sumado al boom de las nuevas tecnologías.



Desarrolladores informáticos, creadores de apps, programadores... Los especialistas consultados ya hablan de una nueva 'tribu' que irrumpe en el panorama (cada vez más cambiante y en permanente evolución) de las nuevas tecnologías: los 'abuelos 3.0'. ¿Se trata de un mero hobby o pasatiempo de personas que, al momento de su jubilación, buscan una manera activa de llenar esa etapa de sus vidas, o realmente esa tendencia se consolida porque los interesados muestran un esfuerzo para reciclarse y estar al día con los avances tecnológicos?



Codecademy es una de las grandes plataformas interactivas en línea del mundo. Ofrece, entre otros servicios, cursos gratuitos y de pago de codificación en lenguajes de programación como Python, PHP, JavaScript y Ruby, y también desarrollos de apps, entre un amplio menú de opciones. Decenas de personas de la tercera edad en España están interesadas en el desarrollo de sus programas académicos a diario, e incluso contribuyen activamente a la creación de aplicaciones tecnológicas desde el punto de vista del asesoramiento.



Desde que la plataforma nacida en Nueva York (EE UU) ha pasado a estar disponible en español en 2014, en los últimos tres años ha registrado un crecimiento exponencial de usuarios superior al 35% en nuestro país: ya son más de 20.000 los mayores de 60 años que se han apuntado a alguno de sus cursos (muchos de ellos gratuitos) de programación informática. La cifra no es casual: a nivel mundial, más de un millón de los 45 millones de usuarios de Codecademy tiene 55 años o más y el 70% de los alumnos de esta inmensa plataforma digital está fuera de EE.UU.



"Cada vez más activos"



"Curiosamente son los usuarios que superan el umbral de los 50 años (como en mi caso) quienes integramos uno de los segmentos que ahora comienzan a mostrarse más activos a la hora de obtener capacitación sobre los cursos de programación informática y desarrollo de nuevas tecnologías", señala Eloy Capellán, director de Desarrollo de Negocios de Adecco Training, área de referencia en materia de formación de la fundación.



"Cada vez más españoles, que incluso superan la barrera de los 70 años, se apuntan a esos cursos de programación informática y de desarrollo de apps. Pero no solo es un fenómeno exclusivo de plataformas mundiales como Codecademy. En España se observa día tras día con los conocidos Mooc (Massive Online Open Courses, que en español quiere decir 'cursos online masivos y abiertos') que imparten universidades como la Carlos III o la UNIR", subraya Capellán.



Jesús Palacios, de 71 años, jubilado de Getafe, Madrid, reconoce que nunca iba a imaginar que después de dejar de trabajar se iba a convertir en un apasionado por las nuevas tecnologías. Durante más de cuatro décadas se ganó la vida como taxista, y ahora se ha volcado con todo al denominado 'e-learning', para aprender nociones básicas de programación informática a través de los cursos gratuitos sobre actualización de IOS en EspacioCaixa.



"La verdad es que estoy todo el día enganchado a la tableta. Nunca pensé que me iba a gustar tanto esto. Todo comenzó cuando dejé de comprar el periódico de toda la vida y me pasé a leer en internet. Esto es como un vicio, y me fue atrapando el mundo de las nuevas tecnologías", comenta. Por EspacioCaixa ya han pasado más de 1.100 jubilados, solo en Madrid, en sus 65 talleres informáticos el pasado año.



El fenómeno de AlzUp



Las personas de la tercera edad no solo aprenden programación informática a través de plataformas digitales. Incluso contribuyen, con su aporte, a la gestación de apps. Es el caso de AlzhUP, por ejemplo, que busca retrasar el deterioro cognitivo de pacientes con Alzheimer.

Esta iniciativa española pretende convertirse en un banco de recuerdos para pacientes afectados por la enfermedad, y también servirá de ayuda para sus allegados y cuidadores.



Para desarrollar esa aplicación, un grupo de investigadores españoles se basó en el interés y en la utilidad que mostraban nuestros abuelos, que permanentemente interactúan con smartphones y tabletas en la actualidad. Esta es solo una muestra de cómo hoy las nuevas tecnologías están al alcance de personas de la tercera edad.