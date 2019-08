La cubierta del estadio del club de fútbol holandés AZ Alkmaar se derrumba

El estadio del AZ Alkmaar holandés ha tenido que cerrar sus puertas: parte de su cubierta se desplomó este sábado sobre las gradas. El incidente no ha dejado heridos, según confirmó el propio club neerlandés, y el Consejo Holandés para la Seguridad (OVV por sus siglas holandesas) ha abierto una investigación para determinar las causas del incidente.

Este sábado, el AZ Alkmaar tuiteó una imagen del techo derrumbado que mostraba que un trozo de unos 20 metros había caído sobre los asientos de abajo. Nadie resultó herido en el incidente. El OVV ha anunciado que se reunir´´a este lunes para decidir cómo proceder en la reunión que tendrá lugar este lunes tras una amplia investigación, informó la emisora nacional NOS.

No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero el estadio solo se podrá volver a usar cuando sea seguro. Y actualmente no se habla de eso", aseguró Robert Eenhorn, director del AZ Alkmaar, quien recalcó el hecho de que no hubiera ninguna víctima.

El próximo partido, de fase previa para la Europa League contra el Mariupol, está programado para este jueves. El AFAS Stadium se inauguró en 2006 y, según NOS, tenía 1.700 paneles solares instalados en el techo que colapsaron en 2016. No se sabe si esto contribuyó al colapso por los fuertes vientos esta semana. Dos personas murieron en julio de 2011 cuando el techo se derrumbó en el estadio del Twente.