Ana Botín se suma a la campaña de Irene Lozano para defender a la 'España real'

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, se ha sumado como protagonista principal a la campaña 'This is the real Spain', el audiovisual promovido por la Secretaría de Estado de la España Global y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para destacar la posición de España como uno de los países más modernos y abiertos del mundo.

Una iniciativa a la que, paulatinamente, se irán sumando representantes del mundo de la política, la empresa, la cultura y la ciencia y que, además de Botín y el aventurero Jesús Calleja en esta segunda entrega, cuenta ya con personalidades como el chef José Andrés, la bióloga molecular María Blasco, la directora de cine Isabel Coixet y el periodista Iñaki Gabilondo, además de figuras del ámbito internacional como el mexicano José Ángel Gurría –secretario general de la OCDE- y el francés Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. En el primer vídeo, que se lanzó hace más de un mes, también participaron otras personalidades del mundo económico como Fuencisla Clemares, managing director de Google en España y Portugal, así como artistas como Richard Gere, Ainhoa Arteta o Sara Baras.

El vídeo, realizado por el creativo Manu Cavanilles y subtitulado al inglés, busca "difundir entre la opinión pública nacional e internacional cómo es España en realidad, más allá de tópicos y discursos interesados y tergiversados que buscan dañar la reputación de nuestro país", informan desde los responsables del lanzamiento.

España, por tanto, es "un país con una democracia consolidada (como ha vuelto a confirmar el 'Democracy Index' de The Economist, que incluye a España como una de las únicas 20 democracias plenas del planeta), con unos índices de libertad al nivel de nuestros vecinos europeos (como corrobora Freedom House) y con una capacidad de conciliación, integración y diversidad referentes en todo el mundo".