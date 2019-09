El polémico abrigo de Melania Trump el 11-S que parecía un avión estrellándose 

Una nueva polémica se ha cernido sobre la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump. Y una vez más ha sido por su ropa. En estos años de gobierno de su marido, Donald, la exmodelo ha sufrido numerosos ataques y críticas tanto por su vestimenta en ciertas ocasiones -recordemos el trench con la frase 'Realmente no me importa. ¿Y a ti?' en la espalda- como por su forma de proceder en público. Algo que ha vuelto a repetirse esta semana con motivo del aniversario de los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas y Pennsylvania.

Además de los actos oficiales y demás conmemoraciones celebradas el pasado miércoles, cuando se cumplían 18 años del brutal ataque que dejó más de 3.000 muertos, el presidente y su esposa colgaron un emotivo post en redes sociales con una imagen del pasado año en el monumento en memoria de las 40 víctimas del vuelo 93 de United Airlines que salió de Nueva Jersey destino San Francisco levantado en Shanksville, Pennsylvania. Ambos están de espaldas y encima está escrita la leyenda 'We will never forget' -'Nunca olvidaremos'-.

Al estar de espaldas, se podían ver las costuras de la gabardina azul marino de Herve Pierre que lucía la primera dama, con las costuras en blanco. Y de ahí viene la polémica, pues muchos usuarios se dieron cuenta de que estas parecían dibujar la forma de un avión estrellándose contra una torre.

Así, las redes sociales empezaron a arder en críticas y reproches a Melania, acusándola de falta de sensibilidad en un día así, algo similar a lo que ocurrió con el otro trench de Zara que llevó para el viaje a ver a los niños atrapados en la frontera con México.

De nuevo, la Casa Blanca ha tenido que salir al paso de estos ataques que llegan un año tarde, además, pues la fotografía fue tomada en el aniversario del 11-S del año pasado. La portavoz Stephanie Grisham ha tildado la polémica de "ridícula" al no haber ninguna intención de Melania de dar un mensaje tal con su abrigo de Herve Pierre.

Pero muchos usuarios se preguntaron si se debía a una casualidad o a que la primera dama tiene un 'enemigo' entre sus estilistas que le hace llevar looks que desatan polémicas semejantes. E incluso existe la teoría de que desafía a su marido con sus estilismos. Uno de los últimos más comentados ha sido lucir un vestido blanco sin sujetador, en lo que algunos ven un gesto de liberación femenina frente a las políticas machistas de Trump. Sea como sea, lo que lleva Melania nunca pasa desapercibido.