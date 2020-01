Apu no volverá a sonar igual, el actor que da voz al personaje se va de Los Simpsons

El mítico personaje de Apu en 'Los Simpsons' no volverá a sonar igual, el actor de doblaje que le da voz en su versión original, Hank Azaria, se retirará de la serie después de trabajar más de 30 años en el papel y ganar varios premios Emmy que no le libraron de la polémica despertada por los estereotipos sobre los inmigrantes asociados al personaje.

Azaria confirmó este viernes su decisión tras una conferencia con críticos de televisión, aunque desde el año pasado su papel en la serie estaba rodeado de polémica por la emisión del documental "El problema con Apu" (The Problem With Apu) que señalaba cómo un hombre blanco daba voz a un personaje asiático, reflejado pobre, con marcado acento y con un trabajo en una tienda de conveniencia.

"Lo que vayan a hacer con el personaje es su asunto, depende de ellos, aún no lo han resuelto. Todo lo que acordamos es que ya no voy a hacer la voz. Hemos tomado la decisión juntos, todos sentimos que era lo correcto al respecto", explicó el actor de doblaje. Azaria añadió que no volverá a hacer la voz de Apu "al menos que haya una época de transición o algo parecido".

La polémica sobre el trabajo de Azaria en "Los Simpsons" aumentó en 2008 cuando el documental analizó los estereotipos que los personajes de Asia de Sur repiten en el cine y la televisión, con especial incidencia en este papel de la influyente serie de dibujos animados.

La polémica aumentó por el hecho de que una persona blanca diera voz a Apu desde su primera aparición en un capítulo de febrero de 1990.

"Me ha abierto los ojos, creo que lo más importante es que tenemos que escuchar a las personas del sur de Asia, gente de la India que vive en este país cuando hablan de lo que sienten, cómo piensan acerca de este personaje y cuál es su experiencia en EE.UU.", admitió el actor en 2018 durante una entrevista en un programa nocturno de televisión.