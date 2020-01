Adara anuncia que se separa del padre de su hijo “por sus deslealtades"

Una semana después del abandono de Adara en ‘El tiempo del descuento’, la ganadora de la séptima edición de ‘GH VIP’ reaparecía por primera vez en televisión para manifestarse sobre su estado sentimental. La última vez que pisaba la casa de Guadalix de la Sierra, Adara pedía “un poco de tiempo” a Gianmarco para tener una última conversación con su todavía marido, Hugo Sierra.

Ya en plató, Jorge Javier Vázquez recibía a la exconcursante del ‘reality’, que, con una risa nerviosa, explicaba había tomado “una decisión”. Tanto los compañeros de programa como el público esperaban que se pronuncie sobre sus sentimientos hacia Gianmarco, que aún se encuentra dentro de ‘El tiempo del descuento’, y hacia Hugo Sierra. Después de unos momentos de incertidumbre, Jorge Javier le daba la palabra. “He tomado la decisión de separarme del padre de mi hijo”, explicaba Adara.

La madrileña dejaba claro que su relación con su todavía marido está acabada: “He tomado la decisión de separarme del padre de mi hijo. Mantuve la conversación con él en cuanto llegué. Me gustaría que llegáramos a un acuerdo y que no fuéramos a juicio. Mi relación con él ahora es mala”. La custodia del hijo que tienen en común es el principal escollo en su relación, pues Sierra ya manifestó, durante su participación en ‘GH VIP’, su intención de pedir la custodia compartida.

Y las declaraciones de Adara no acababan ahí. Sobre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, afirmaba con determinación: "Quiero dejar claro que yo me separo de Hugo por las deslealtades, por la falta de cariño, porque me he sentido muy sola allí". La convivencia con Sierra en Mallorca, como confesaba en el ‘reality’, no era la deseada por Adara. Aún así, dejaba claro que había intentado retomar su relación: “Con el padre de tus hijos siempre se debe de intentar, pero mi corazón me dice otra cosa". De esta manera, Adara anunciaba que su corazón está disponible para Gianmarco, a quien espera cuando concluya su participación en ‘El tiempo del descuento’.