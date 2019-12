Adara confiesa tener "bastante miedo" a afrontar la realidad fuera de 'GH VIP'

Las cuatro finalistas de ‘GH VIP’ se han vestido de gala este jueves para conectar en directo con Jordi González en la recta final del ‘reality’ de Telecinco. Adara, Mila, Noemí y Alba han tenido una noche muy especial en la que, además de la visita de sus familiares más cercanos, les ha deparado muchas sorpresas.

El público del concurso decidía ayer que Gianmarco pasara una noche en la casa de Guadalix de la Sierra. El reencuentro con Adara ha sido lo más comentado en toda la cadena durante las últimas 24 horas. Nada más empezar el programa, Jordi le preguntaba a Adara por cómo había pasado la noche. "Muy bien", reconocía la madrileña, que dejaba claro que el motivo había sido la visita del italiano.

Gianmarco abandonaba la casa esta misma mañana y lo hacía con una cara muy distinta a la que mostró en su entrada. Los celos por Hugo han dado paso a una reconciliación con Adara, que se ha sincerado con él sobre sus sentimientos. "Eres muy orgulloso", le recriminaba la finalista al italiano por su seriedad al principio del encuentro. Sin embargo, la conversación, que se alargó durante toda la noche, ha acabado con besos y muestras de cariño entre la pareja.

Adara reconocía estar "hecha un lío" por tener que decidir entre Gianmarco y su todavía marido, Hugo Sierra, a quien le ha pedido perdón entre lágrimas "por el daño que le he podido hacer". Ya en directo, y una vez pasado el reencuentro entre la pareja, Jordi González le preguntaba a Adara si estaba preparada para salir al exterior. "Pensaba que sí, pero me da bastante miedo", contestaba. Teme afrontar la situación creada por su relación dentro de la casa. "Yo he sido valiente. He dicho todos mis sentimientos, todo lo que pensaba", afirmaba con contundencia.