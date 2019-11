Adara, devastada tras el reencuentro con su padre en GH: "Me hace sentir peor".

Adara y Gianmarco han protagonizado el idilio amoroso más comentado de la presente edición de GH VIP. Este jueves, su historia sumaba un capítulo más, la esperada visita de Jesús, el padre de la madrileña. "¿Qué te está pareciendo el concurso de Adara?", preguntaba Jorge Javier Vázquez, a lo que el esperado invitado afirmaba que le parecía "muy bien, aunque con algún altibajo". Ha dejado claro que mantiene una “muy buena relación” con Hugo, el todavía marido de su hija. Incluso aún contempla una posible una reconciliación entre la pareja, ha afirmado que “a lo mejor con una cura de tiempo es posible”.

Decidido a reencontrarse con Adara en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, Jesús ha dejado a un lado sus reticencias y ha accedido a cumplir el deseo de su hija, que llevaba semana pidiendo su visita: “Necesito más que nunca escucharte”. A pesar de no estar muy a favor de la relación de Adara con Gianmarco, de quien piensa que “se está metiendo en un berenjenal”, ha estado dispuesto a brindarle su apoyo.

Casi a medianoche llegaba el momento: padre e hija se fundían en un tierno abrazo. "¡Qué fuerte!", repetía Adara al ver a Jesús, que le ha querido dejar claro que su historia con el italiano "la sabe todo el mundo". Aunque le ha reiterado su apoyo, también le ha instado a aclarar sus sentimientos. "Vas a una cosa o a otra. Tienes que ser sincera y tienes que hacer entender a cierto público lo que quieres", le ha dicho. Adara, sorprendida por estas palabras, se ha echado a llorar y a afirmar que "ha pasado sin quererlo".

"No te preocupes, tienes que intentar ganar y ya. Si tiene que ser, será", consolaba Jesús a su hija. "Esto me hace sentir peor. Llevaba mucho tiempo callándome. Si he hecho daño a alguien, pido mil perdones, pero no puedo controlar mis sentimientos", comentaba Adara, que no paraba de llorar. Tras despedirse de su padre, era Jorge Javier quien le preguntaba: "¿Te gustaría seguir con Hugo?". "No lo sé. Me he dado cuenta aquí que había cosas que no iban bien", respondía la concursante, que ha afirmado no haber sido feliz con su expareja. El presentador no ha dudado en mostrar su cariño a Adara a través de un último mensaje: "Puedes tener la seguridad de que has sido una grandísima concursante".