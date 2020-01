Adara rompe con Gianmarco y abandona por sorpresa 'El tiempo del descuento'

El reencuentro de los concursantes de la séptima edición de 'GH VIP' sufría una baja este domingo. Jorge Javier Vázquez ya lo avanzaba desde el inicio de la emisión: "Esta noche Adara tiene que tomar una decisión, si se queda en la casa o abandona". Esta decisión pillaba por sorpresa al resto de participantes, incluidos Joao y Gianmarco, los grandes apoyos de la madrileña dentro del 'reality' de Telecinco.

La ganadora de 'GH VIP', después de pensárselo durante un tiempo considerable, tomaba una decisión y no había vuelta atrás. "Te juro que me gustaría quedarme y vivir esto, pero no puedo. Tengo una situación fatal fuera. Estoy psicológicamente fatal", explicaba con gesto de preocupación. Su hijo, de tan solo unos meses, es el principal motivo que la llevaba a tomar esta decisión. "Por encima de todo está mi bebé y me necesita. Y me tengo que ir", sentenciaba.

Aunque Jorge Javier le incitaba a pensárselo, la concursante lo tenía muy claro: "Siento que puedo ganar mucho, pero puedo perder mucho". Adara afirmaba que no sabía cuáles eran sus sentimientos hacia Gianmarco y hacia Hugo Sierra, su actual marido. "A veces, pienso que se puede arreglar con Hugo, que podemos superar los problemas porque al final éramos o somos una familia. Y, por otro lado, pienso que lo de Gianmarco puede ser porque pasa aquí", expresaba al presentador.

"¿Estás segura?", preguntaba Jorge Javier a Adara, que volvía a repetir su decisión de abandonar el concurso, aunque aseguraba estar nerviosa "porque nadie me va a entender". Esta noticia ha caído como un balde de agua fría para el italiano, que no se lo esperaba. Y no solo el abandono de la concursante. Adara también le ha comunicado que no está segura de su relación. "Necesito tiempo", comentaba. Gianmarco, aunque manifestaba su intención de abandonar la casa junto a la madrileña, acababa aceptando la negativa de Adara, que de esta forma rompía su complicada relación con el italiano, a la espera de ver lo que pasa con el tiempo.