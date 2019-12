Adara rompe su silencio en 'Sábado Deluxe': "Gianmarco ha jugado conmigo"

Tras las declaraciones de Gianmarco, que afirmaba sentirse decepcionado y traicionado por Adara después de su victoria en ‘GH VIP’, llegaba el turno de la madrileña. Adara rompía en ‘Sábado Deluxe’ su silencio tras muchas especulaciones sobre su relación con el italiano y con su todavía marido, Hugo Sierra. Con nervios en el estómago, según confesaba a María Patiño, Adara procedía a desvelar su verdad.

“¿Te ha costado mucho tomar la decisión de sentarte aquí?”, preguntaba la presentadora, que recibía una respuesta clara: “No porque se han dicho muchas cosas injustas”. La ganadora de ‘GH VIP’ afirmaba que lo que más miedo le da es “el tema de la relación con Hugo por mi hijo”. Aún así, confesaba tener claros sus sentimientos.

Adara iba más allá en sus declaraciones. Ha comentado que se siente decepcionada con Gianmarco tras sus declaraciones. “Ha jugado conmigo. Está utilizando todo para quedar de pobrecito. Y no es así”, explicaba dolida con el exconcursante del ‘reality’. Explicaba que la versión del italiano no es cierta, asegura que, al contrario de lo que ha declarado Gianmarco, intentó ponerse en contacto con él en repetidas ocasiones y no recibió una respuesta.

“Puedo demostrar que él ha mentido”, afirmaba sobre un Gianmarco al que, según ella, “le puede más la televisión, el dinero, su imagen…”. Tanto es así, que ahora no quiere hablar con el italiano por “miedo de que me pueda grabar”.

Sobre la relación que mantiene actualmente con el padre de su hijo, Hugo Sierra, Adara aseguraba que no ha vuelto con él ni tiene la intención de hacerlo. “Con Hugo había falta de cariño, de relaciones íntimas. No me sentía querida”, explicaba sobre su relación con el uruguayo antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. Su reencuentro, tras finalizar el concurso, ha sido serio, sin ningún tipo de acercamiento amorosa. Ha afirmado haberle pedido perdón por los besos que se dio con Gianmarco, un perdón que, según ha afirmado Adara, Hugo ha aceptado.