Adara se hace con los 100.000 euros del premio de 'GH VIP': "¡No puedo creerlo!".

Adara, Alba y Mila vivían este jueves su última noche en GH VIP. La colaboradora de ‘Sálvame’, nombrada como tercer finalista, era la primera en cruzar la salida de la casa de Guadalix de la Sierra. Jorge Javier Vázquez reaparecía "muy bien y emocionado" tras superar sus problemas de salud y las luces se apagaban tras 103 días de aislamiento. Así, todo estaba listo en las instalaciones de Mediaset para recibir a la ganadora de la séptima edición del 'reality' de Telecinco.

Antes de saber develarse los resultados de la decisión del público, el programa ha contado con varias sorpresas. La relación de Adara y Gianmarco ha mantenido expectante a la audiencia durante varias semanas y, finalmente, la pareja se comprometía oficialmente y en directo. La finalista le daba el "sí" al italiano pocos minutos antes de embarcarse, junto a Alba, rumbo al plató. Una vez allí, Jorge Javier las recibía para comentar su paso por el programa.

La noche ha ido avanzando y la emoción en aumento. Aunque la final se ha llevado a cabo con muy buen rollo entre los concursantes, la tensión acumulada entre Alba y Mila ha acabado estallando. Las dos han protagonizado una fuerte discusión en la que Jorge Javier ha intentado mediar. "Es la final de GH VIP, habéis acabado bien", les comentaba. "Ella no se cree que yo le tengo cariño", contestaba Mila y se fundía en un abrazo con la modelo.

Por su parte, Adara confesaba estar "muy nerviosa" por no saber lo que le espera fuera tras romper con su marido y empezar una relación, dentro de la casa, con Gianmarco. "Ha sido muy fuerte. Nunca pensé que esto me fuera a pasar", confesaba la concursante. "¿Si no hubiera estado Gianmarco habrías acabado tu relación con Hugo?", le planteaba el presentador, que recibía un "sí" por respuesta. Adara lo tenía claro y alto: "Es amor".

Finalmente, llegaba el momento más esperado de la noche. Jorge Javier procedía a desvelar el nombre que contenía el sobre: "La audiencia ha decidido que la ganadora de GH VIP 7 sea… ¡Adara!". La madrileña no podía contener las lágrimas y los gritos de emoción por ser la vencedora y conseguir el maletín con los 100.000 euros del premio. "¡No puedo creerlo!", afirmaba muy emocionada y agradecida con el público. "Hasta aquí GH VIP 7", despedía la noche Jorge Javier Vázquez.