Adara sufre un ataque de ansiedad tras enfrentarse a Matamoros en el ‘Deluxe’

La ruptura de Adara y Gianmarco ha sido la noticia de la semana en Mediaset. Por este motivo, la ganadora de ‘GH VIP 7’ se sentaba este sábado en Sábado Deluxe para explicar los motivos de esta sonada separación. "No quiero volver a verlo en mi vida", comentaba sobre el italiano, a quien acusaba de haberla abandonado. Tras "una semana y media de convivencia", Gianmarco "había cogido su maleta y se fue sin despedirse". Visiblemente dolida, Adara dejaba claro que los rumores sobre una posible infidelidad suya no son ciertos: "Es mentira que le haya sido infiel a Gianmarco, pero él me acusa para perjudicar mi imagen".

Adara comentaba a Jorge Javier Vázquez que el detonante de la ruptura fue una discusión porque Gianmarco cogió su móvil sin su permiso. "Gianmarco sabía la clave de mi móvil y me lo cogía para saber a quién le enviaba mensajes", explicaba. La madrileña contaba los detalles de lo sucedido: "Gianmarco me cogió el móvil sin mi permiso, se encerró en el baño mirando el móvil". Esto, según confesaba Adara, provocaba un gran enfrentamiento de la pareja. "Tuvimos una gran discusión, pero luego hicimos el amor tres veces y nos reconciliamos", afirmaba.

A pesar de la reconciliación, Adara desvelaba que Gianmarco sintió celos de su exmarido, Hugo Sierra: "Me obligó a borrar fotos que tenía en las redes con Hugo". Sorprendida por el fatal desenlace de su relación, cargaba contra el italiano por haberse marchado a su país sin previo aviso. "Estoy segura de que he querido más a Gianmarco que él a mí", afirmaba frente a los colaboradores del programa, que le recordaban que su relación había nacido desde un principio con dudas sobre su veracidad.

A falta de conocer la versión de Gianmarco sobre los hechos, el presentador desvelaba que no han podido entrevistarlo porque "no ha aceptado por una cuestión de dinero. No hemos igualado la cantidad que le da una revista, así que veremos su entrevista la próxima semana".

El punto álgido de la entrevista se producía cuando Kiko Matamoros cuestionaba a la invitada, a quien acusaba de mentir "en todo". Adara se defendía de estos comentarios y sacaba el nombre de Marta López, novia de Matamoros, lo que provocaba que la joven llamara en directo al programa por primera vez.

Tras el enfrentamiento de Adara y Marta, Kiko Matamoras afirmaba que iba a contar "toda la verdad" sobre Adara y, además de hablar del exmarido de la invitada, también tocaba el tema de la custodia compartida que solicitó el uruguayo. Estas palabras sacaban de sus casillas a Adara, que repetía que no iba a hablar de su hijo porque es un menor y estallaba contra Matamoros. "¡Eres un hijo de…!", gritaba Adara mientras abandonaba el plató. La huida de la invitada dejaba "en bragas" a todo el equipo, como describía Jorge Javier.

Con pocos recursos técnicos por la crisis del coronavirus, las cámaras no podían seguir a Adara. María Patiño, tras unos primeros momentos de incertidumbre, acudía a los servicios médicos de Telecinco, donde Adara estaba siendo atendida por un ataque de ansiedad. "Está siendo atendida. Y está hablando con su psicóloga. Está muy alterada. Le falta el aire, está llorando", explicaba la colaboradora.