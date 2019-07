La soprano Ainhoa Arteta revela que un hombre la violó hace años en Nueva York

Dura confesión la que hizo la soprano Ainhoa Arteta en el programa 'Relatos con alma' de Isabel Gemio en TVE. La artista abrió su corazón para contar una de las experiencias más duras de su vida: fue violada hace unos años cuando residía en Nueva York.

Tal y como contó, todo sucedió en la etapa en la que estuvo viviendo en la Gran Manzana. Una noche, cuando regresaba a casa después de sus clases en Actor's Studio, fue asaltada por un hombre que no solo abusó de ella sexualmente, sino que casi le mata.

"Es algo que no he contado nunca. Vivía en un barrio de Nueva York que por las noches se llenaba de proxenetas, drogas y prostitutas y tenía que volver muy tarde a casa porque estaba cuidando de una familia y de una niña", señaló ante las cámaras Arteta, quien asegura que esa experiencia le marcó mucho, sobre todo porque sucedió el día en que había conseguido su primer papel en una ópera.

Además, aseguró que tan siquiera tuvo tiempo de asimilarlo o procesarlo, pues en cuatro días debutaba en el teatro. De hecho, cuando fue a denunciarlo a la Policía le dijeron que, al menos, tenía suerte de estar viva.

"Esto es algo que te marca para toda la vida. Cuando alguien intentaba ligar conmigo de manera sincera siempre lo he rechazado porque me resultaba muy desagradable. Lo he hecho de manera contundente y, a veces, incluso con mala educación", se sinceró la soprano que, por suerte, pudo superarlo y hace unas semanas se casaba con el capitán de La Armada Matías Urrea en una romántica boda en El Puerto de Santa María.