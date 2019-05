Amiga de la monarquía, novio divorciado y mucho estilo: así es la exitosa Alba Díaz

Alba Díaz es conocida prácticamente desde que nació. Es lo que sucede cuando tus padres son dos de los personajes más famosos del páis, en su caso Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal. De este modo, desde bien pequeña Alba ha sabido lo que es la fama y acaparar el interés de los medios, aunque antes todo era por sus progenitores, los cuales llevan protagonizando portadas más de una década, tanto cuando estaban juntos como una vez se separaron y rehicieron sus vidas, siempre llevándose a las mil maravillas. Pero desde hace algo más de un año Alba es ya un personaje público por sí misma, pues desde que cumplió la mayoría de edad, la joven se ha convertido en una de las 'celebrities' nacionales con más tirón en redes y en prensa.

Solo hay que echar un vistazo a la cuenta de Instagram de Alba para darse cuenta de que no es una chica cualquiera. Con 160.000 seguidores se ha convertido en la última influencer a imitar, la cual despierta pasiones con los looks que sube, que son alabados por toda la prensa. Pero es que además, su estilo de vida y sus relaciones también dan mucho de qué hablar, haciendo de la hija del torero y la diseñadora una de las chicas del momento.

Alba tiene 19 años y estudia 'Business and Comunication' en el prestigioso centro privado ubicado en el barrio de Salamanca 'The College for International Studies'. Allí precisamente ha conocido a Froilán, el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, pues él también estudia en esta universidad. Así, los jóvenes, que son de la misma edad, han sido vistos bastantes veces a las puertas de clase y saliendo por Madrid con amigos en común.

De hecho, se llegó a especular con una posible relación, algo que tanto 'El Cordobés' como Vicky negaron, pues al nieto de los reyes eméritos y a Alba solo les une una buena amistad, al igual que con su hermana, Victoria Federica. Con ellos comparte grupo de amigos y es habitual que verles juntos por la capital o durante los veranos en Marbella. Y es precisamente en esta localidad donde Alba ha encontrado el amor.

Hace unos meses la joven protagonizó las portadas de la prensa del corazón por su relación con Javier Calle, un joven empresario andaluz de origen marbellí que está detrás de algunos de los locales de moda en la ciudad malagueña, pues es el fundador de The Group Marbella y ha abierto, entre otros establecimientos, el Casino de Puerto Banús. Alba estuvo hace dos veranos trabajando en uno de ellos, Funky Buddha.

De esa experiencia, la joven entabló amistad con él y con su prometida, Coki Pareja-Obregón, la nieta del conde Prado Castellano, una familia muy conocida en Andalucía. El 12 de octubre de 2012, la pareja contrajo matrimonio y Alba fue una de las invitadas a la boda, pero un año después el amor se acabó y Javier empezó una relación con la hija de 'El Cordobés', lo cual sorprendió a propios y extraños, pues además de llevarse 13 años de diferencia -Javier tiene 32 años-, él estaba casado con una de las mejores amigas de Alba.

De hecho, la propia Coki dio unas palabras a los medios confesando lo mal que se sentí y que llevaba tiempo sospechando de lo que podía ocurrir en su matrimonio por las continuas visitas de Alba a su casa. Así se destapó una relación que si al principio hizo correr ríos de tinta, ahora está totalmente asentada. Los padres de Alba conocen a Javier y se llevan a las mil maravillas con él. Es habitual verles juntos saliendo a cenar y tienen muy buenas palabras para el empresario, pues hace muy feliz a su hija.

Mientras, ellos ya no se ocultan. En un principio ni confirmaron ni desmintieron lo suyo por respeto a la ex de Javier, pero ahora las fotos y menciones en redes sociales son habituales y se dejan ver en público con naturalidad, como en la pasada Feria de Sevilla. Juntos comparten viajes y muchos momentos, pues viajan constantemente para verse de Marbella a Madrid, donde ambos residen. Si bien el próximo año su amor se pondrá a prueba, pues Alba ha logrado que la acepten en una universidad de París, tal y como anunció en su Instragram hace unas semanas, por lo que se mudará para seguir allí sus estudios.

Un icono de estilo

Además de por su vida, Alba también interesa mucho por su estilo. La joven no para de ganar seguidores en Instagram gracias a su particular y elegante forma de vestir, que le granjea elogios con cada cosa que se pone. La joven tiene un estilo muy personal y se arriesga con tendencias como el neón, las gafas de sol extra grandes de estilo galáctico, los maxi pendientes o las prendas masculinas y sabe hacerlas suyas dándoles un toque clásico.

Es una enamorada del color negro y siempre lo incluye en sus looks, aportándoles sobriedad y elegancia. Sus básicos son las blazer, los jeans, los abrigos masculinos y los complementos de lujo, pues posee una colección de bolsos de firmas como Dior, Valentino, Chanel o Miu Miu.

Así, algunas marcas ya le han echado el ojo y le han contratado como embajadora, como Samsung, Adidas o las firma de calzado Xyon y Genius, esta última sostenible. Porque todo lo que se pone se convierte en tendencia y se agota en horas, como unas sandalias de Zara de lunares que se puso hace unos días.

De este modo, Alba Díaz ya camina por libre y no necesita la fama de sus padres para generar interés por sí misma. Y aunque su relación amorosa ha podido escandalizar a algunos, la joven lo lleva con la mayor naturalidad posible y no se ha querido pronunciar al respecto. Ahora está centrada en sus estudios y su objetivo es terminar su carrera y emprender un futuro profesional que a buen seguro será prometedor. No ha seguido el camino de su madre, el diseño, y ha preferido centrarse en el marketing y la comunicación, una profesión con bastante futuro en la era digital. Por el momento, en redes sociales ya tiene una estupenda carta de presentación.