Bertín Osborne viajaba este viernes hasta la localidad malagueña de Cútar para entrevistar a Albert Rivera. El expresidente de Ciudadanos abría su corazón al presentador con motivo de la publicación de su libro, llamado ‘Un ciudadano libre’. “Perdí la felicidad y el fracaso electoral me la devolvió”, confesaba el catalán sobre su retirada de la política. Según afirmaba Rivera, al día siguiente de su dimisión se sentía “como nuevo”. “Fue una sensación extrañísima, para mí era dejar una forma de vida”, comentaba a Bertín. A pesar de sentirse así, confesaba que “fue un alivio tremendo”.

Una de las imágenes que marcaron la vida política de Albert Rivera fue la llamada “foto de Colón”. Preguntado sobre este tema, el expolítico aseguraba a Bertín que “no hay que preguntarse quién está en la foto, sino qué se defiende. Y defendíamos la Constitución”. A nivel personal, el invitado del programa expresaba que su relación con Pedro Sánchez “fue de más a menos”. “Tuve una relación fluida. Mantenía una relación cordial. Tras la moción de censura hubo un momento de desconexión. Pensé que Rajoy iba a dimitir para que Soraya fuese su sucesora. Si eso hubiese ocurrido, Sánchez no sería presidente”, aseguraba.

Además de estas confesiones, Albert Rivera desvelaba que Rajoy le propuso ser vicepresidente de su gobierno. “Con Rajoy la relación fue de menos a más. Cuando me llamó le dije ‘te lo agradezco, pero yo quiero ser leal. Yo no puedo estar en el gobierno y que salte todo lo que saltó de Bárcenas y tal. Era más sensato que el país tuviera acuerdos, pero desde la oposición”, confesaba. Precisamente, sobre el expresidente, afirmaba que fue quien le envió uno de los primeros mensajes después de abandonar la política. “Hay vida después de la política”, rezaba ese mensaje.

Y no solo Rajoy le transmitió sus deseos. “Quien estuvo más cariñoso fue Pablo Casado. Con Casado creo que no habríamos tenido problemas para gobernar. Creo que con un gobierno de coalición del PP y Ciudadanos nos hubiéramos puesto de acuerdo rápido”, explicaba Rivera en el programa de Telecinco. Una vez fuera de la esfera pública, el catalán aseguraba que no piensa influir en las decisiones de Inés Arrimadas: “No quiero tener influencia y decir esto está bien o esto está mal. Inés debe tener la libertad de tomar decisiones”. Para él, no entra dentro de sus acciones el “tutelar” a ninguno de sus excompañeros de partido.

Sobre su actual pareja, la cantante Malú, con el pueblo de sus padres y abuelos de fondo, el exlíder de Ciudadanos comentaba que “está estupenda, guapísima”. Y explicaba más detalles de la cantante. “Ella ahora está preparando un disco. Está haciendo cosas muy bonitas. A mí me pide opinión sobre sus canciones. A mí me gustaba su música desde antes”. El confinamiento, según contaba, le ha permitido “disfrutar un poco del embarazo” de su pareja. “Lo que más me gusta de nuestra historia es que cuando quieres a alguien y crees en algo no hay quien lo pare”, afirmaba Rivera, que aprovechaba la entrevista para denunciar la persecución de la prensa. “Incluso estando juntos se inventaron que habíamos roto”, declaraba. A pesar de ello, el ahora abogado se muestra muy “contento” de vivir una vida más tranquila junto a su familia.