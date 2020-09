Pablo Motos recibía este martes en el plató de ‘El Hormiguero’ a Pablo Alborán. El cantante presentaba su nuevo álbum, ‘Vértigo’, que verá la luz el próximo 6 de noviembre. Amigo de Motos desde hace varios años, Alborán confesaba que ha elegido ese título para su disco porque “si no sentimos vértigo, estaríamos muertos”. “Este disco llega en un momento en el que hay que reivindicar la humanidad”, aseguraba. El artista se confesaba “reflexivo”, aunque aseguraba que sobre todo se define como “emocional”.

En su primera aparición en televisión tras el confinamiento, Pablo Alborán, ante los comentarios de Motos, afirmaba que durante los meses de encierro se dedicó a hacer “mucho deporte”. “La única manera de distraerme era el deporte y la música”, confesaba. Ilusionado con el lanzamiento de su álbum, el cantante se sinceraba sobre el proceso de composición de las canciones: “No me obsesiona el que mi disco guste o no. Yo la música la hago para mí. Escribo las canciones para desahogarme yo, para eso está la música, para conectar conmigo mismo”.

Alborán se mostraba agradecido a su gente, especialmente a su manager y a su familia. “Mi manager ha sido siempre honesto, aunque duela. Y eso es importante en la carrera. Mi familia también es muy crítica”, aseguraba. El presentador se interesaba por el lado familiar del invitado, que revelaba que en su casa “hemos separado muchísimo toda mi vida profesional de la personal. Se alegran y se enfadan con mucha contención”. Y contaba una anécdota: “Le he dicho a mi familia que estaba muy nervioso por volver a la televisión, a enfrentarme al púbico de nuevo”.

Era inevitable la pregunta sobre el vídeo viral del cantante en el que hacía pública su homosexualidad. “¿Sentiste mucho vértigo cuando grabaste ese vídeo?”, preguntaba Motos, a lo que Pablo respondía que “sí y no”. El artista se mostraba muy seguro de aquel paso dado. “Lo que dije lo dije dónde, cuándo y como quería. En el momento que quería. Y hay que fomentar eso, que se tomen las decisiones cuando se quiera. Y punto y final”, contaba. Además, afirmaba que los días siguientes su vida siguió siendo la misma: “Me encerré en el estudio, seguí componiendo, escribiendo. Todo era exactamente igual”.

Además, el cantante aprovechaba para destacar las historias que le llegaron a sus redes sociales a partir de ese vídeo. “Me han llegado historias muy bonitas, de padres con hijos que le enseñaban el vídeo y no les ha hecho falta decir nada más”, aseguraba. Sin profundizar en el asunto, Pablo Alborán ha querido darle normalidad al famoso vídeo. “¿Nos podemos considerar un país moderno cuando una persona todavía tiene que decir su orientación sexual por los prejuicios de algunos?”, cuestionaba Motos. Y Alborán lo tenía claro: “El juicio no lo hago yo. Y tampoco me lo he hecho a mí. Quien lo haya hecho, tiene un problema”.