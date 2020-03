Alejandra Rubio estalla por el rumor de relación con Suso tras romper con Lobo

Después de que Rafa Mora y Miriam Saavedra se sentarán en el plató de Sábado Deluxe para hablar de Alejandra Rubio y su ruptura con Álvaro Lobo, la hija de Terelu Campos ha estallado. Mora aseguraba que mantenía una relación con Suso Álvarez... algo que no ha sentado bien a la joven colaboradora de televisión.

La nieta de María Teresa Campos les respondía el domingo por la tarde en el programa 'Viva la vida', asegurando que no está con Suso -exconcursante de Gran Hermano-, quien solo es un buen amigo. Además, explicó que el final de su relación con el DJ nada tiene que ver y que las palabras de Mora y Saavedra han podido llevar al confusión de que ha podido ser infiel.

"Yo he estado un mes conviviendo con mi pareja sin estar juntos, con la relación rota, rotísima, buscando casa", confesó Alejandra, que desveló que a pesar de que seguían viviendo juntos mientras encontraban donde mudarse, las cosas no han acabado bien entre ambos y que su ex le ha bloqueado de todas las redes sociales.

Además, acabando con el buen rollo que parecían tener al principio de la ruptura, la hija de Terelu Campos le envió un mensaje en directo: "Para amenazar primero hay que saber lo que hace uno", sentenció.

En la guerra también ha entrado su tía, Carmen Borrego, que también se encontraba en plató, para defender a su sobrina y ha asegurado: "Nosotros seremos calaña, pero le hemos tratado a él maravillosamente como si fuera de la familia", en referencia a las declaraciones de Lobo en sus redes sociales.