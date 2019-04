Alejandro Sanz suspende la promoción de su nuevo disco por una neumonía

Los fans de Alejandro Sanz tendrán que esperar para conocer su nuevo trabajo. El cantante ha anunciado que pospone la promoción del CD llamado #ElDisco porque está aquejado de neumonía, según informaron sus representantes este miércoles a última hora.

Una mala noticia que confirmó él mismo a través de su cuenta de Twitter. "Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para #ElDisco. Los medios y mis fans me esperaban y no hay nada peor que no llegar donde eres esperado. En unos días estaré al 1000% para #LaGira y entendáis por qué este disco se llama así. Os quiero", escribió el artista.

Sanz tenía que haber empezado este mismo miércoles la promoción, pero por la mañana ya se encontraba mal y decidió aplazar hasta este jueves sus citas con los medios. Sin embargo, según las mismas fuentes de su discográfica, a lo largo del día de ayer le diagnosticaron en el hospital una neumonía de la que tendrá que recuperarse antes de poder seguir con sus compromisos.

De este nuevo trabajo ya se han estrenado los singles No tengo nada', 'Back in the city' (con Nicky Jam) y 'Mi persona favorita' (con Camila Cabello). #ElDisco, que sale a la venta mañana viernes 5 de abril, es el undécimo trabajo de estudio del cantante madrileño, que tiene previstos cinco conciertos en España a partir del 1 de junio en Sevilla, Barcelona, Madrid, Elche y A Coruña.