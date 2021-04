La familia de Álex Casademunt frena su disco póstumo: "No tenemos fuerzas"

Hace un mes de la trágica muerte en accidente de tráfico de Álex Casademunt y, todavía demasiado afectados y conmocionados, la familia del cantante habría paralizado la publicación de un disco en el que el triunfito estaba trabajando en los últimos meses para relanzar su carrera en solitario. A pocos días del lanzamiento de su tema póstumo, un dúo con su hermano Joan, los padres del artista se habrían negado al estar su inesperado fallecimiento demasiado reciente.

Ahora, la madre de Álex, Rosa, confirma que de momento no publicarán el esperado trabajo del cantante y explica los motivos por los que la familia prefiere que pase más tiempo antes del lanzamiento de su disco póstumo. En declaraciones a Europa Press Rosa asegura que "la música era su pasión, pero es complicado. Ahora no tenemos tampoco muchas ganas. De momento no". Su hermano, que también participa, "está también muy afectado. Ahora no es el momento".

La madre del cantante agradece todo el cariño recibido desde el fatídico día: "Eso lo agradeceré eternamente porque se ha portado todo el mundo muy bien, muy bien, de verdad". Entre los amigos que quisieron despedirle, muchos de sus compañeros de 'Operación Triunfo' a los que Rosa "adoro a todos".

No aclara la madre de Casademunt si la intención de los primeros triunfitos de hacerle un homenaje y donar todo lo recaudado a la hija del cantante "al final se hará". Nacido en Vilassar de Mar (Barcelona), Casademunt participó en la primera edición del programa 'Operación Triunfo' (OT), tras lo que publicó varios álbumes, tanto en solitario como con el grupo Fórmula Abierta. También presentó programas de televisión como 'Los Lunnis' o '¡Mira quién baila!' y formó parte del elenco del musical 'Mamma Mia' en 2010.