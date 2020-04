Alexia Rivas sobre Merlos: "Nadie hizo nada malo, nos hemos encontrado" 

¿Qué está pasando en este 'triángulo amoroso'? La periodista Alexia Rivas ha querido dar su versión de los hechos después de que Marta López, la supuesta novia de su actual pareja, Alfonso Merlos, asegurara que había mantenido una relación paralela con ambas. Además, según asegura López, el periodista también se habría estado viendo con más de dos personas a la vez. "Estoy cansada de escuchar falsedades y calumnias sobre mi vida", avisó Alexia, sin aclarar cuánto tiempo lleva con Martos.

La reportera del programa de Mediaset 'Socialité' respondía este domingo a las preguntas de María Patiño y de Mila Ximénez, esta última fue especialmente dura con ella. La joven todavía sigue en casa de Alfonso tras la publicación del polémico vídeo en el que se la ve pasando semidesnuda mientras Merlos realiza una intervención en el programa de Youtube 'Estado de alarma' de Javier Negre.

"Pagaría por que todo esto terminara". "Yo no quiero responder a Marta ni entrar en una lucha con nadie. Quiero solo dejar algunas cosas claras porque estoy aquí para trabajar simplemente", dijo durante su videollamada. Patiño insistió en que su versión de la historia ha generado dudas y que la mayoría cree a Marta, a lo que Alexia comentó: "No me gusta ver sufrir a nadie, nadie ha hecho nada malo, somos dos personas que nos hemos encontrado. Es una historia de él, de su pasado”.

Sobre la supuesta infidelidad de Merlos a Marta López -ya que las fechas no cuadrarían- la joven respondió: "Yo no he visto pruebas y si tengo que hablar algo lo haré de puertas para adentro, no quiero que mi vida sea pública. La periodista insistió en todo momento que cuando conoció a su pareja, él estaba soltero.

Marta López fue quien destapó en 'Sábado Deluxe' que Alexia y Alfonso mantendrían desde hace un tiempo y la joven comentó en que siempre habían tenido una relación cordial: "No fue infiel a Marta con estas dos mujeres, estaba soltero".

Sobre la polémica con Javier Negre, que también habló en el 'Deluxe', Alexia aseguró: "Todas las falsedades tienen sus consecuencias. No tengo nada de lo que defenderme, quiero explicar una cosa, soy periodista. Lo común es que nos relacionemos con gente del medio y, a parte, a mis novios anónimos no los han sacado. Pero, es mi vida y mi pasado y no voy a hablar de mi vida. Nadie tiene el derecho a hablar de con quien ha estado o no", sentenció.