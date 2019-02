Las actrices veteranas dan una lección de estilo a las jóvenes: la alfombra roja

La gala más rápida de la historia la de los Oscar de este 2019. En unas tres horas estaban los premios repartidos, es lo que ocurre cuando no hay presentador. Los premios más importantes de la industria del cine están en plena mutación y cada año van cambiando el guión establecido en las últimas ediciones. También en la alfombra roja, que cada vez es más sobria y discreta, con diseños muy minimalistas que se alejan del glamour y la ostentación de antes. Tanto es así que en esta 91º edición las mejor vestidas fueron las actrices veteranas.

Empezando por la británica Helen Mirren, que iba espectacular con un Schiaparelli Alta Costura en color rosa de gasa con una falda con vuelo con la que hizo las delicias de los fotógrafos. Impresionante el collar de diamantes que llevaba a juego con sus pendientes.

Pero si Mirren estaba deslumbrante, Glenn Close no se quedó atrás. Aunque volvió a quedarse sin la estatuilla, en la alfombra roja se lo daríamos sin duda. La actriz, nominada por 'La buena esposa', llevaba un vestido con capa dorado firmado por Carolina Herrera con el que fue una de las sensaciones de la velada. Un traje digno de un Oscar...que tendrá que esperar de nuevo.

Pero no solo las veteranas brillaron sobre la alfombra roja. Las 'novatas' también. Por ejemplo, la renombrada mexicana Yalitza Aparicio, que estaba nominada por 'Roma' y que ha sido la verdadera revelación de la temporada de premios. La joven de 25 años, que hasta hace poco era maestra, estaba impecable con un diseño asimétrico en azul celeste de Rodarte.

Otro rostro nuevo también nos dejó un look impresionante. Es el de Kiki Layne, la protagonista de 'El Blues de Bale Street' dejó su impronta en la alfombra roja con un Versace en rosa pastel asimétrico con un impresionante lazo en la espalda.

Los colores pastel, en concreto el rosa, dominaron la gala. Otra de las que eligió uno de estos tonos fue Charlize Theron, con un vestido azul cielo de Dior con cuello alto y la espalda al aire. Un diseño que le permitió lucir su nueva melena, un corte 'bob' en negro, color inaudito en la melena de la sudafricana.

Con un vestido de un corte idéntico, pero en color negro, fue Irina Shayk, con un diseño negro con detalles dorados de Burberry. La modelo posó en la alfombra roja con su pareja, Bradley Cooper, uno de los protagonistas de la noche, y con la madre de éste.

Regina King fue de las pocas que se atrevió con el blanco la pasada noche. Con un precioso vestido de palabra de honor y cola de Oscar de la Renta estaba más que preparada para recoger su premio a la Mejor Actriz Secundaria por 'El blues de Beale Street'.

En el apartado masculino, Rami Malek sabía que era su noche y, como tal, se vistió. Con su esmoquin de Saint Laurent dejó claro que los clásicos nunca mueren, en este caso el traje negro con pajarita. Impecable para recoger el Oscar al Mejor Actor.

Javier Bardem encabezó la delegación española y dejó también su impronta en la alfombra roja. Con un 'total look black', el madrileño paseó ante los fotógrafos con esmoquin de Ermenegildo Zegna con bordados y una camisa negra que destacó sobre el resto.

Original y elegante. Así podemos definir el look de Mahershala Ali, ganador al Oscar por el Mejor Actor Secundario. Con su particular sombrero y un esmoquin negro sin pajarita puso la nota diferente -que no discordante- a la sobria alfombra roja. Su traje también era de Ermenegildo Zegna.