Marta López pilla a Alfonso Merlos en directo con una mujer semidesnuda

Un programa en directo emitido en Youtube organizado por el periodista Javier Negre y en el que participó Alfonso Merlos se ha convertido en el vídeo más viral en España. En el programa se habló del confinamiento por el coronavirus y de las medidas aplicadas por el Gobierno, pero su temática no fue lo que lo hizo popular: en una intervención de Alfonso Merlos apareció detrás de él una joven semidesnuda que no era Marta López, con quien empezó una relación en enero de 2019 y no había noticias de ruptura.

La colaboradora de Mediaset y el periodista pasan la cuarentena por separado, por lo que la aparición en el vídeo de una mujer semidesnuda que no era ella provocó el revuelo en las redes sociales.

Tras ver el vídeo, López declaró a la revista 'Semana' que es "una situación muy desagradable", añadiendo que conoce a la mujer del vídeo. "No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad. Sé quién es perfectamente", explicó.

😱 Alfonso Merlos es pillado con una joven semidesnuda durante una conexión en directo con Javier Negre



Su (¿ex?) pareja Marta López ha borrado todo rastro de su relación en las redes pic.twitter.com/DfR0VEmdLU — Tele en Vena (@TVenVena) April 24, 2020

La mujer del directo es compañera de Marta López, ya que trabaja en el programa de Mediaset 'Socialité'. Se trata de Alexia Rivas, periodista de 27 años con la que también ha hablado la revista 'Semana'.

"¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás en tu casa vas vestida como quieres y si tienes piscina vas en bikini a la piscina", indicó Alexia añadiendo que está "bien" y "muy tranquila".

En la entrevista también señala que ha hablado con Alfonso Merlos y que están "muy tranquilos" y "muy contentos". Unas palabras que sugieren que viven juntos tras el revuelo provocado por el vídeo viral.