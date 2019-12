Alfred García y su extraño libro de poesía: ¿improvisación artística o engañabobos?

"Los que le conocéis y cantáis sus temas en los conciertos, que no para de ofrecer en esta gira interminable, sabéis de lo que hablo. Muchos días actúa por convicción, pero, como buen músico de jazz, sabe que la improvisación lo es todo en la vida, más para un individuo tan intuitivo como él". Esta es la descripción que hace David Castillo, periodista, escritor y biógrafo de Dylan, en el prólogo del nuevo libro de poesía de Alfred García, llamado 'Otra luz'. Son 160 páginas de poemas y fotos del artistas, en los que el exconcursante de Operación Triunfo comparte su lado más personal. Sin embargo, la dudosa calidad de sus textos ha despertado todo tipo de críticas, por estrofas como: "No te amo, no te amo, no te amo, fóllame".

El libro que ha sacado alfredo el de ot pic.twitter.com/l8AoMB9Qvi — M A R Í A (@mariauson__) December 15, 2019

Alfred García es conocido por su participación en el concurso Operación Triunfo 2017. Desde entonces, y aprovechando el tirón mediático conseguido junto a su compañera artística Amaia Romero, participó con ella en el festival de Eurovisión 2018 y se lanzó de gira, en la que lleva inmerso desde entonces. Este año ha sacado su primer álbum de estudio lejos de OT, titulado '1016'.

En el caso del libro, los poemas, con versos de escasas palabras y un claro abuso de la reiteración, se intercalan entre imágenes en blanco y negro de objetos de Alfred, como una guitarra española firmada. Por eso, las reacciones en Twitter no se han hecho esperar y los textos del artista se han convertido en objeto de todo tipo de memes. Uno de ellos ironiza sobre un microdiálogo que dice:

-¿Sabes qué?

​-¿Qué?

-No lo sé.

Sobre la conversación aparece el título: 'Poético'.

En otro de sus poemas, el artista parece querer utilizar la polisemia de la palabra "objetivo" para hablar de todo lo que sufren en silencio las estrellas ante la mirada de los medios... aunque tampoco tienen otra cosa mejor que hacer en ese momento. "Objetivos, objetivos, objetivos, y yo sin objetivos, solo yo capturo en silencio el objetivo de las horas muertas", dice.

"Es muy lamentable todo esto, pero creo que es más lamentable que este libro llegará a tener más ventas que muchas obras brutales de gente anónima, solo por el hecho de que este tío es conocido", explica uno de los cientos de usuarios indignados en Twitter. El libro, publicado por la editorial Alfaguara, está disponible en Amazon a partir de 7,59 euros en versión Kindle y por 16,10 euros en versión en tapa dura.