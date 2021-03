Almeida en El Hormiguero: "A la gente le extraña que con mi físico no ligue"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, empezó demostrando si daba la talla en El Hormiguero. El invitado de Pablo Motos no dudó en medirse para salir de dudas sobre cuál de los dos era más alto. Y perdió. Con su 1,66 metros frente al 1,68 del presentador del programa de Antena 3 recordó que si se pone su nombre en Google "lo primero que sale es Almeida-altura y lo segundo Almeida-novia". No entiende "la obsesión que hay por buscarme una novia", bromeaba. Quizás por aquello de ser el primer alcalde que hay "soltero" o quizá porque "a la gente le extraña que con mi físico no ligue".

En ese tono fue el resto del programa. Otra de las confesiones de la noche fue que "no uso Tinder, no lo necesito...", asegura entre risas para confesar que la erótica del poder "no ha funcionado". De hecho "estoy dispuesto a poner mi móvil en pantalla y que llamen". Almeida no olvida la nochevieja en la que "probé el cava y apareció Sabrina" pero si se tiene que quedar con un ídolo tira de fútbol: Futre. Es tan del Atlético de Madrid que no se pudo resistir decirle a Sergio Ramos cuando le tuvo que felicitar por la Liga que ganó el Real Madrid que "de tu vida borraba diez segundos", por aquella Champions que ganó el conjunto blanco en Lisboa.

Después de hablar de Esperanza Aguirre, de la que es muy amigo y a la que ganó cinco euros jugando al golf; Bárcenas, que espera que llegue el juicio y pague quien tenga que pagar; y el cambio de sede del Partido Popular, que aplaude porque entre otras cosas lo importante no es el edificio sino el Partido Popular, Motos siguió haciéndole preguntas sobre cómo vive solo. Almeida en la cocina no se desenvuelve muy bien. "Soy en eso muy latino... de latas vamos". Lo más que sabe hacer "es una tortilla francesa, riquísima". Menos mal que ahora para cenar se ha dado a los yogures. Es de lo poco que se encuentra en la nevera junto a huevos y unos sobres de kétchup y cervezas. Alguien le ha llegado a decir que tiene un piso más de estudiante que de alcalde. Estaba claro que "después de confesar lo que tengo en la nevera cuando llegó la nevada no tenía ninguna pala".

Respondiendo a las hormigas volvió a hacer referencia a su éxito entre las mujeres y para responder a con qué tipo de pijama dormía fue sincero: "Soy un clásico, pijama con botones y a rayas". Y les dejó un regalo "sin ilusionarse que no es un sobre..", bromea mientras les da una mascarilla "que también os sirve de bozal". Y si tiene que elegir una canción se queda con 'Hey!' de Julio Iglesias.

De su primer día de alcalde "no sabía ni donde estaba el interruptor de la luz" y después de irse a comer con su familia "me fui a las doce del despacho". No olvida al hijo de su hermano "que se presentó a Soria por Vox" y "que me dijo que le gustaba más Ortega Smith porque yo era más acomplejado". Complejos pocos cuando se arrancó por Julio junto a Carlos Latre que como no podía ser de otra forma fue el otro Almeida.

Capaz de recitar los artículos de la Constitución a gran velocidad, tiene un grupo con amigos suyos donde se plantean preguntas de políticos dignas de Pasapalabra "y no vale buscar las respuestas en internet". No olvida el día que en un acto oficial al que acudía el Rey no se puso el abrigo "porque seguro que no lo llevaba el Rey y no te imaginas lo bonito que era el paño del abrigo de Felipe VI", bromea. Lo peor, cuando llegó el Rey le preguntó " por qué no llevaba abrigo...".

.@AlmeidaPP_ nos hace una demostración de su capacidad de hablar muy rápido #AlmeidaEH pic.twitter.com/cuymSiSx1z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 2, 2021

Para acabar no dejaría las llaves de su casa a Pedro Sánchez "ni le compraría un coche de segunda mano", se iría de fiesta con Díaz Ayuso, compartiría piso con Pablo Casado, planearía un atraco con Pablo Iglesias porque "creo que lo bordaría en ese papel", contaría sus problemas a Arrimadas e iría a medias con Santiago Abascal "con quien tengo discrepancias pero es de fiar".