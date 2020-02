Segundo jarro de agua fría para España en los Oscar: Parásitos gana a Almodóvar

"Sus películas me llevaron a querer ser actriz", reconocía Penélope Cruz en el vídeo emitido en la gala de los Premios Oscar 2020 minutos antes de que saliera al escenario para entregar la estatuilla a la mejor película extranjera. Pero en esta ocasión no se lo ha podido dar a Pedro Almodóvar, que ha escuchado cómo la actriz cantaba el nombre de 'Parasitos' en lugar de 'Dolor y Gloria'. El director manchego aseguraba ir muy tranquilo porque en esta ocasión sabía que no era el favorito.

"Esta categoría tiene un nuevo nombre ahora: de mejor película en lengua extranjera a mejor película internacional. Estoy muy feliz de ser el primero en recibir este premio con el nuevo nombre", afirmó Bong Joon-ho, el director de "Parásitos". El realizador dijo que apoya lo que "simboliza" esta "nueva dirección" de la Academia de Hollywood. Bong Joon-ho también pidió un aplauso de todo el Dolby Theatre para todo el reparto y equipo de su filme y bromeó al final de su discurso con que ya estaba "preparado para beber" esta noche.

Tras casi un año cosechando éxitos entre el público y la crítica, "Dolor y gloria" parece tener solamente un fallo, una mala suerte, un imponderable: haberse estrenado en el mismo año que "Parásitos", marcada en todas las quinielas de los Oscar. Desde su proyección en Cannes, los filmes de Bong Joon-ho y Pedro Almodóvar han mantenido un pulso constante en la carrera por los galardones, aunque de momento la cinta surcoreana no da tregua a "Dolor y gloria": Palma de Oro, Globos de Oro o BAFTA sitúan al thriller asiático como favorito también en la pugna por el Óscar a mejor película internacional.

Bong Joon-Ho llega a los Premios Óscar con sus dos BAFTA aún relucientes, el de mejor película de habla no inglesa y el de mejor guion original, que reafirman a "Parásitos" en todas las apuestas para alzarse también con la estatuilla hollywoodiense más cotizada, al menos en la categoría internacional. La gran victoria de la obra surcoreana es conseguir calar por igual en todo el mundo, haberse convertido en un thriller universal, que trata una problemática -la de las clases sociales y su inmovilidad- presente en todos los rincones.

Además de a "Dolor y gloria", "Parasite" derrotó para llevarse este Óscar a las también nominadas "Corpus Christi" (Polonia), "Honeyland" (Macedonia del Norte) y "Los miserables" (Francia). Es difícil exagerar todo lo que ha logrado "Parásitos", uno de los grandes fenómenos del cine internacional de lo que va de siglo.

Candidata a seis Óscar esta noche, incluidas las nominaciones de mejor película y mejor dirección, esta excepcional comedia negra sobre el lado más perverso del capitalismo comenzó su paseo triunfal en el Festival de Cannes, donde se hizo con la Palma de Oro al derrotar, precisamente, a otra aspirante destacada como "Dolor y gloria". A partir de entonces comenzó un fabuloso recorrido por los cines de todo el mundo (164 millones de dólares de recaudación) y por multitud de premios de los que salió a hombros.

Por ejemplo, se llevó el Globo de Oro y el Bafta a la mejor película internacional e hizo historia al anotarse el gran galardón del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) al mejor elenco de una cinta. También marcó un hito para el cine de Corea del Sur al convertirse en la primera película de este país asiático en optar al Óscar a mejor cinta internacional.