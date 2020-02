Almudena Cid se sincera con Pablo Motos sobre las críticas por su faceta de actriz

El plató de 'El Hormiguero' recibía este martes la visita de Almudena Cid. La exgimnasta explicaba cómo afronta su nueva etapa profesional como actriz, en especial tras su reciente incorporación a 'El secreto de Puente Viejo'. Antigua colaboradora del programa, Almudena reclamaba su tarjeta de "invitado platino" nada más sentarse. “Para eso tienes que venir diez veces, aunque ya te queda poco”, contestaba Pablo Motos.

La actriz interpreta a Manuela Sánchez, la ama de llaves de la familia Solozábal, en la serie de Antena 3. "Es un poco Señorita Rottenmeier, pero buena", explicaba la invitada. Tras ocho años de emisión de la serie, Almudena da vida al personaje número 726 de la historia de la ficción, en la que participa desde el pasado mes de septiembre. Pablo Motos se interesaba por la rutina que la invitaba lleva con la serie. "Me recogen a las seis y media. La última escena del día es a las siete de la tarde. Y, luego, a las siete y media a estudiar", respondía.

Para conseguir labrarse un nombre en la interpretación, Almudena se ha preparado y, según ha confesado, también ha tenido que hacer frente a las críticas por intrusismo. "¿Te ha costado que re respeten como actriz por haber sido gimnasta?", cuestionaba Motos a la invitada, que confesaba que "he tenido de todo". Y detallaba su experiencia: "Al principio, me afectaba mucho, pero cuando estas seguro de ti mismo ya no te afecta tanto". Aprovechaba para confesar que una parte de "la culpa" de su nueva vocación es culpa de 'El Hormiguero'. “Me hicisteis hacer muchas veces de la niña de ‘El Exorcista”, bromeaba.

Afortunadamente para ella, las críticas se han ido disolviendo con el paso del tiempo. Como ejemplo, Almudena desvelaba la siguiente anécdota: "Cuando entré en el Centro Dramático Nacional, vi un tuit de una persona que me cuestionó como actriz. Al poco tiempo, me escribió a mi web, arrepentido, y luego me vio actuar y me felicitó". Sobre cómo vivió su retirada, la exdeportista confesaba que "te sientes muy competente en el deporte y, de repente, ya no te ves competente en nada. Entras en un conflicto. Fue muy difícil porque, además, la gente juzga mucho".

Poco a poco se ha ido haciendo un hueco en la ficción y, según comentada, se encuentra en un buen momento de su vida y "feliz" por haber sabido elegir bien el camino que quería seguir tras retirarse del deporte. "Me ayudó mucho la paciencia, el contenerme, el no coger el primer trabajo que me ofrecieran", afirmaba ante Motos. Almudena recalcaba: "Tuve la valentía de enfrentarme a una profesión muy difícil. Sentía que este era el camino que yo quería coger".