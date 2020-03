Amador Mohedano en 'Sábado Deluxe': "Fidel ha malmetido a mi sobrina Rocío"

El plató de ‘Sábado Deluxe’ recibía este sábado a Amador Mohedano cuatro años después de su última visita. El hermano de Rocío Jurado se sentaba frente a Jorge Javier Vázquez con la intención de contar “toda la verdad” de su familia. En particular, Amador hablaba abiertamente de la mala relación que mantiene con su sobrina Rocío, con quien no habla desde hace ocho años: "Me siento traicionado por mi sobrina Rocío". El detonante de este conflicto, según desvelaba, era un problema laboral relacionado con el legado de su hermana: "Rocío Carrasco y Fidel me la jugaron en el último espectáculo de Rocío Jurado, me la metieron doblada".

Una de las confesiones que pillaba por sorpresa a los colaboradores del ‘Deluxe’ venía de la cuenta de Ortega Cano. Según Amador Mohedano, "mi sobrina Rocío quería quitar de una serie sobre la vida de su madre a Ortega Cano". Dejaba ver que entre padrastro e hija no existía una buena relación. “Quizás no le caía bien”, afirmaba el invitado. Rocío Carrasco recibió de su madre, según contaba Amador, “tres partes del testamento para que heredasen sus nietos". E iba más allá: "Mi sobrina Rocío pidió a su madre que no dejase nada a los nietos para que no se lo quitase 'el cabrón de su padre”.

La herencia de Rocío Jurado supuso la fractura en el seno de la familia ya que no se llegó a un acuerdo en la repartición del patrimonio de la cantante. “La más beneficiada fue Rocío Carrasco”, comentaba Amador, que explicaba que los otros dos hijos de la artista, Gloria Camila y José Fernando, no recibieron la misma parte de la herencia de su madre. “Quizás es porque ellos heredarán de su padre”, afirmaba Mila Ximénez. “Mi hermana quería cambiar el testamento antes de morir, pero no le dio tiempo", confesaba Amador.

La entrevista llegaba a su punto más álgido cuando el invitado sacaba el nombre de Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco. Al igual que con su sobrina, tampoco mantiene una buena relación con él y, según explicaba, tampoco Rocío Jurado tenía una buena imagen de él. “A mi hermana nunca le gustó Fidel Albiac”, confesaba el invitado. Según él, Fidel es uno de los principales motivos del distanciamiento familiar: "Fidel ha acaparado y ha malmetido a mi sobrina Rocío". Y no se quedaba ahí: “Fidel es la razón por la que Rocío Carrasco está peleada con toda la familia". Sin miedo a recibir denuncias de su sobrina por esta entrevista, Amador lanzaba un último dardo contra el marido de Rocío Carrasco: “Fidel es muy listo, pero yo soy más de corazón”.